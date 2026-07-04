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ثقافة

«اللوفر أبوظبي» يطلق جولة «أبرز المقتنيات الجديدة»

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وام

أبوظبي
مبادرة تضيء على روائع آثار وفنون الحضارات
مبادرة تضيء على روائع آثار وفنون الحضارات

يقدم متحف اللوفر- أبوظبي خلال موسم الصيف جولة إرشادية خاصة بعنوان «أبرز المقتنيات والمكتشفات الجديدة»، تتيح للزوار استكشاف أحدث الأعمال الفنية والمقتنيات التي انضمت إلى مجموعة المتحف خلال العام الحالي، في تجربة تمتد 45 دقيقة عبر الأجنحة الأربعة للمتحف.

وتسلط الجولة الضوء على مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المعروضة حديثاً، بما يعكس النمو المتواصل لمجموعة المتحف والتزامه بتقديم روايات فنية وثقافية متنوعة تربط بين الحضارات والثقافات عبر العصور.

بانوراما عالمية

وتأخذ الجولة الزوار في رحلة تمتد من حضارات الخليج العربي القديمة إلى الفنون الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة من مختلف أنحاء العالم، لتبرز تطور التعبير الفني عبر الأزمنة، وتكشف عن الموضوعات الإنسانية المشتركة التي جمعت بين الثقافات والحضارات المختلفة، في إطار رسالة متحف اللوفر أبوظبي الرامية إلى تعزيز الحوار الثقافي وإبراز التراث الإنساني المشترك.