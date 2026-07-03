باقة موضوعات ثرية في جديد «حروف عربية»

باقة متنوعة ثرية من الموضوعات الفنية والثقافية تضمنها العدد الحادي والستون من مجلة «حروف عربية»، الصادرة عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، إذ يفتتح العدد صفحاته بكلمة رئيس تحرير المجلة علي عبيد الهاملي، التي تحدث فيها عن زيارته لشمال الهند، وتركيزه على ظاهرة الخط العربي بزخارفه ونقوشه وجمالياته وأساليبه ضمن المساجد والقصور والبوابات الشاهقة في «تاج محل» ومناطق أخرى من الهند.

وتلتها دراسة متفردة وعميقة بقلم الفنان الخطاط الفرنسي، عراقي الأصل، حسن المسعود، سلط فيها الضوء على «الخط التشكيلي»، متتبعاً مسار الحرف العربي وتطورات الكتابة.

كما يطالعنا العدد بلقاء غني مع الخطاط المصري عصام عبدالفتاح وتلميذه الماهر أشرف حسن، أجراه كل من محمد فراس عبو وشاكر نوري، حيث يُعد عبدالفتاح قامة بارزة ومرجعاً أصيلاً في الخط الكوفي الفاطمي، والوريث الشرعي لجماليات المدرسة المصرية العريقة.

في حين تربع على عرش «ملف العدد» حوار شائق أجراه الخطاط الإماراتي خالد الجلاف مع الفنان والخطاط التركي فرهاد قورلو، إمام وخطيب أحد جوامع إسطنبول، الذي يمثل الجيل الثالث أو الرابع من امتداد الأستاذين الكبيرين حامد الآمدي وحسن جلبي، وقد عُرف بإسهاماته البارزة في تزيين مساجد إسطنبول بخطوطه البديعة، فضلاً عن جهوده المخلصة في تعليم الخط العربي لأجيال جديدة.

وتستذكر المجلة مسيرة الخطاط عوني النقاش. وعلى صعيد المتابعات النقدية، قدم الخطاط تاج السر حسن قراءتين وافيتين.

وفي باب «تعريف كتاب»، قدم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، قراءة وافية لكتاب «رحلة الكتابة والخط».