«ببلش هير» تطلق أول منصة تعليمية عالمية مخصصة لتمكين المرأة في قطاع النشر

متغيّرات ترفع سقف المهارات لمواكبة تطور القطاع

أطلقت «ببلش هير» (PublisHer)، المبادرة العالمية التي أنشأتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، «استوديو ببلش هير» (PublisHer Studio)، أول منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت مخصصة للنساء العاملات في صناعة النشر، والتي تستهدف تزويد النساء بالمعارف والمهارات والعلاقات المهنية التي تمكنهن من النجاح في مستقبل صناعة الكتاب.

وجاء إطلاق المنصة، استجابة للتحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر، وفي مقدمها تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار التقني، ونماذج الأعمال الجديدة، واتساع الأسواق العالمية، وهي متغيّرات تفرض متطلبات مهنية جديدة، وترفع سقف المهارات اللازمة لمواكبة تطور القطاع.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة «ببلش هير»: «على مدى سبع سنوات، حرصت «ببلش هير» على الاستماع إلى النساء العاملات في قطاع النشر حول العالم، وأظهرت هذه الحوارات أن احتياجاتهن لا تقتصر على فرص العمل وحدها، بل تمتد إلى اكتساب المعرفة، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء شبكات مهنية تمكنهن من تولي أدوار قيادية.

ومن هنا جاءت منصة «استوديو ببلش هير» التعليمية المتخصصة في قطاع النشر، لتجمع بين الخبرات المهنية، والمهارات المستقبلية، وفرص التطور المهني. وعندما تمتلك المرأة الأدوات التي تؤهلها للقيادة، يصبح قطاع النشر بكامله أكثر قوة وابتكاراً وقدرة على تمثيل المجتمعات التي يخاطبها».

ويُفتح باب التقديم أمام الدفعة الأولى من المنتسبات للمنصة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 1 أغسطس 2026، على أن ينطلق أولى برنامج المنصة في 5 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع عبر الإنترنت، مستضيفاً 20 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، دون أي رسوم.

ويتبنى «استوديو ببلش هير» نموذجاً متكاملاً للتطوير المهني، إذ ينطلق من قناعة بأن النجاح في سوق العمل اليوم لا يعتمد على المعرفة التقنية وحدها، بل يتطلب أيضاً امتلاك المهارات القيادية، والقدرة على التواصل، وإدارة الذات، والعمل ضمن فرق، وبناء مسار مهني مستدام بثقة وكفاءة.

ويقدم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين الجلسات التفاعلية المباشرة، والنقاشات، والدروس المتخصصة التي يقدمها خبراء القطاع. وفي ختام البرنامج، تحصل المشاركات اللاتي يستكملن متطلباته على شهادة إتمام، إضافة إلى عضوية مجانية لمدة عام في باقة «ببلش هير المتقدمة».

ويستهدف «استوديو ببلش هير» النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 18 عاماً فما فوق، ويعملن في قطاع نشر الكتب، مع اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية.