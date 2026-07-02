«دبي للثقافة» تنال اعتماد المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حصولها على 6 شهادات اعتراف دولي من المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة (EEA)، في مجالات الرشاقة والتميز المؤسسي، لتصبح أول جهة ثقافية على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد، وأول جهة إقليمياً تحقق تصنيف خمس نجوم في محوري الثقافة المؤسسية والمؤسسة المتعلمة، ما يُعد إضافة نوعية إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات، ويعزز جهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة.

وتمكنت «دبي للثقافة» من الحصول على هذا الاعتماد بعد نجاحها في اجتياز عمليات التقييم التي أجراها خبراء المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، وشملت 6 محاور رئيسة، هي: الرشاقة، والمرونة، والاستباقية، واستشراف المستقبل، والمؤسسة المتعلمة، والثقافة المؤسسية.

وأسفرت النتائج عن حصولها على تصنيف 5 نجوم في محوري المؤسسة المتعلمة والثقافة المؤسسية، و4 نجوم بالمحاور الأخرى.

وأكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن هذا الإنجاز يجسد نضج النموذج المؤسسي الذي تتبناه «دبي للثقافة»، ويعبر عن قدرتها على تحويل مبادئ الرشاقة والتميز إلى ممارسات عمل تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتمكنها من استثمار الفرص وابتكار الحلول النوعية، بما يدعم تطور القطاع الإبداعي، ومساهمته في بناء اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وقالت: «نؤمن في «دبي للثقافة»، بأن التميز يشكل أساس بناء مؤسسة مرنة، قادرة على التعلم والتكيف واستشراف المستقبل، بما يمكنها من إحداث أثر إيجابي مستدام، يمتد إلى المجتمع والقطاع.

ويؤكد هذا الاعتماد نجاح نهجنا في تطوير منظومة عمل ترتكز على تمكين الكفاءات وسرعة الإنجاز ونشر ثقافة الابتكار والتطوير المتواصل، وهو ما ينسجم مع روح مبادرة «دبي الأفعال»، ويعزز جهود الهيئة الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي».

وأشار منصور لوتاه المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، إلى أن هذا النجاح يعكس نجاح الهيئة في مواءمة منظومة عملها مع أفضل المعايير العالمية بالتميز والرشاقة.

ولفت راشد عارف الشيخ مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في «دبي للثقافة»، إلى أن هذه الإنجازات ثمرات نهج يرتكز على قياس الأداء والتعلم من أفضل الممارسات.