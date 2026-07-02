«خارطة الاتحاد الاقتصادي العربي».. رؤية ومسارات

طرح الكاتب الصحفي محمد عباس الصرايرة مشروعاً استراتيجياً جديداً يستهدف إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد العربي، وذلك من خلال كتابه الجديد «خارطة الاتحاد الاقتصادي العربي 2050: الكتلة الاقتصادية الخامسة في العالم»، الذي يقدم رؤية متكاملة لتحويل الدول العربية إلى واحد من أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية عبر مسار تدريجي للتكامل الاقتصادي.

ويستعرض تصوراً عملياً يقوم على استثمار الإمكانات العربية المشتركة، بهدف بناء اقتصاد عربي أكثر تكاملاً وقدرة على المنافسة عالمياً بحلول عام 2050. ويؤكد الكاتب أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في محدودية الموارد، وإنما في غياب منظومة اقتصادية عربية موحدة قادرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن رؤية تنموية طويلة الأجل.

ويتناول الكتاب، عبر عشرين فصلاً، مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية. كما يقدم تصوراً لإنشاء مؤسسات عربية مشتركة. ويختتم عباس كتابه بخارطة طريق تمتد حتى عام 2050، تتضمن مراحل تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة.