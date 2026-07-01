23 ورشة لـ «مدارس الحياة» خلال يوليو

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر مشروع «مدارس الحياة»، إثراء المشهد الثقافي المحلي وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية مبتكرة.

سيقدم المشروع الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي خلال شهر يوليو برنامجاً متنوعاً يضم 23 ورشة عمل وجلسة إبداعية موجهة للأطفال والعائلات والكبار، تتيح لهم استكشاف مجالات متنوعة في الفنون والحرف اليدوية واللغات والموسيقى والتغذية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والحياتية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وسيقدم برنامج «نادي الصحة والتغذية» مجموعة من الورش التفاعلية التي تجمع بين التعلم والتجربة العملية، من بينها ورشة «كوكتيل الصيف» التي ستنظمها «مامي يامي» في مكتبة حتا العامة.

وفي إطار أنشطة «نادي الفن»، تحتضن مكتبات دبي العامة باقة من الورش المستلهمة من الحرف التقليدية والفنون المعاصرة، حيث تستضيف مكتبة المنخول العامة ورشة «صابون الشعلة».

كما تتيح ورشة «قواعد الأكواب بالصلصال» التي ستقدمها تينق ميراس في مكتبة الراشدية للمشاركين ابتكار قطع فنية عملية باستخدام الصلصال.

ويحتفي برنامج مكتبة الصفا للفنون والتصميم بتنوع التجارب الفنية العالمية والمحلية، من خلال مجموعة من الورش الإبداعية المتنوعة، من بينها ورشة لفن «الكينوسايغا» الياباني بإشراف عبير العيداني.

وتستضيف مكتبة أم سقيم ورشة «التعلم بالحواس: شجرة الشعلة» التي ستقدمها فينتوريا، وتوظف فيها اللعب الحسي ومنهج مونتيسوري لتنمية مهارات الاستكشاف والتعلم الذاتي لدى الأطفال.