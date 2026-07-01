«انشر» يمهد الطريق لمشاريع ناجحة

أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التسجيل في مسار «إطلاق» ضمن برنامجه التدريبي لعام 2026، وذلك ابتداءً من اليوم 1 يوليو وحتى نهاية أغسطس، لإتاحة الفرصة أمام الناشرين الطامحين إلى تأسيس مشاريع نشر جديدة والانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يواكب متطلبات القطاع.

ودعا صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» الراغبين في تأسيس مشاريع نشر جديدة والاستفادة من البرنامج إلى التقديم عبر الرابط التالي: https://onshur.ae.

ويستهدف مسار «إطلاق» إعداد المشاركين لإطلاق مشاريع نشر قادرة على الاستمرار والنمو، من خلال تدريب عملي يركز على أساسيات تأسيس دور النشر.

أحمد العامري

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «أكد الموسم الأول من مسار (إطلاق) أن الاستثمار في تأهيل الناشرين الجدد يفتح المجال أمام مشاريع أكثر جاهزية وقدرة على دخول السوق، ويعزز فرص بناء شركات نشر تمتلك مقومات الاستمرار والتطور، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ صناعة نشر قوية تستند إلى المعرفة والكفاءات المهنية».

وأضاف: «تبنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، رؤية تقوم على أن ازدهار صناعة النشر يرتبط بقدرتها على استقطاب مواهب جديدة وتجديد قاعدة العاملين فيها باستمرار. ومن هذا المنطلق يعود مسار (إطلاق ) في صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) لتوفير مسارات تدعم دخول خبرات جديدة إلى القطاع».