«خزانة الكتب» تواصل نشر المعرفة



يواصل مركز أبوظبي للغة العربية رفد القراء عبر مبادرته النوعية «خزانة الكتب»، خلال النصف الثاني من العام الجاري في أبوظبي والعين، بإصدارات جديدة، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية ونشر المعرفة، وبما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة.

وتطرح المبادرة أكثر من 240 عنواناً في مختلف مجالات المعرفة من العناوين الصادرة عن مشروعات المركز الثقافية، بما يرسخ حضور المركز المؤسسي في مواقع حيوية، ويوسّع دائرة الفئات المستفيدة من فعاليات برنامجه النوعي في الدورة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، والتي تستهدف الوصول إلى 100 ألف مستفيد.

وتتوجه «خزانة الكتب» إلى مدينة الشيخ طحنون الطبية في العين للمرّة الثانية بصحبة أكثر من 240 عنواناً في مختلف المجالات المعرفية. وتصل «خزانة الكتب» إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حاملة أكثر من 220 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب.