ورشة تضيء على جماليات الحروف العربية



نظم النادي الثقافي العربي، ورشة فنية عنوانها «جماليات الحروف العربية» قدم فيها الخطاط خليفة الشيمي، رئيس اللجنة الفنية في النادي، شروحاً وتطبيقات حية حول الاستخدامات الخطية والتشكيلية للحرف العربي، قدم فيها إضاءة تاريخية على نشأة الخطوط العربية وتأثير أقلام القصب في تطوره والقواعد التي وضعها أساطين هذا الفن.

استهل خليفة الشيمي ورشته بالحديث عن تاريخ الخط وكيفية وضع قواعده. واستعرض أشكالاً عدة من الخطوط (الثلث، الديواني، النسخ، والنستعليق، والرقعة، والكوفي)، مبيناً قواعد كل نوع. واستعرض الشيمي لوحات من إنتاجه من مختلف أنواع الخطوط.