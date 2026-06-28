تكريم الطلبة المشاركين في «كلمة للقراءة»

كرّم مركز أبوظبي للغة العربية، أخيراً، الطلبة المشاركين في برنامج «نادي كلمة للقراءة المدرسي» من 12 مدرسة في أبوظبي والعين، خلال حفلين أقيما في المجمع الثقافي بأبوظبي، ومسرح جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين.

ويأتي التكريم ضمن جهود المركز لترسيخ ثقافة القراءة بين الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بالكتاب والمعرفة، وتنمية مهارات التفكير والتعبير لديهم، بما يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في وجدانهم، ودعم قدراتهم الإبداعية.

وفي كلمة الحفل الافتتاحية، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يحرص المركز على ترجمة رؤى الدولة وتوجهاتها التنموية الثقافية، ويقدم كل ما يلزم من أجل تحقيق ذلك، ولهذا عمل على إطلاق البرامج والمشاريع الداعمة لبناء قدرات الأجيال الجديدة، وتبني السياسات التي تشجع جميع أفراد المجتمع على اتخاذ الكتاب رفيقاً؛ لإيمانه بأن الثقافة، والمعرفة السليمة، مقومات مترابطة تسهم في تنشئة أجيال تتمتع بالريادة، وحس المسؤولية، مشبعة بالوعي الخلاق، ومتأصلة بالقيم النبيلة التي تخولها لقيادة مستقبل الوطن نحو المزيد من التطور والازدهار».

وأكد أن غرس حب اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، وربطهم بالكتاب ومصادر المعرفة مسؤولية وطنية مشتركة تقود نحو تحقيق تطلعات الدولة، ورؤيتها المستقبلية، وتعزز مكانتها حاضنة للإبداع والمبدعين، موضحاً أن البرنامج يعكس حرص المركز على الانطلاق من المدرسة باعتبارها الركيزة الأولى لمعارف الأجيال الجديدة، والرافد الأساسي، إلى جانب الأسرة، لتنمية وعيهم ومداركهم.