مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2026» يعقد اجتماعه الثاني

عقد مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالأفراد والمؤسسات ممن أسهموا في تطوير إنتاج المعرفة ونشرها على نطاق واسع، اجتماعه الثاني لعام 2026، لمناقشة القائمة القصيرة للمرشحين للجائزة وإتمام المرحلة الأخيرة من فرز الترشيحات التي تختتم بالإعلان عن الفائزين بالجائزة وتكريمهم خلال قمة المعرفة 2026.

وكانت جائزة المعرفة قد أُطلقت عام 2015 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وترأس الاجتماع جمال بن حويرب، أمين عام الجائزة المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقال في هذه المناسبة: «يمثل الاجتماع المرحلة الختامية من أعمال الدورة التاسعة للجائزة.».