بقايا القهوة فحم حيوي

طور باحثون من المعهد الكوري لعلوم الأرض والموارد المعدنية بكوريا الجنوبية نظاماً يعتمد على لهب البلازما لتحويل بقايا القهوة الرطبة إلى فحم حيوي عالي الأداء في 90 ثانية، دون الحاجة إلى أي عمليات تجفيف مسبقة، ما يفتح الباب أمام حل أحد أكبر التحديات في إعادة تدوير الكتلة الحيوية وإيجاد مصدر معتمد للوقود المتجدد.



وقال الباحثون إن النظام يعتمد على عملية الانحلال الحراري باستخدام لهب بلازما ناتج عن احتراق غاز البترول المسال مع الهواء المضغوط في حرارة تتراوح بين 799 و899 درجة مئوية، ما يسمح بمعالجة الكتلة الحيوية الرطبة مباشرة ثم تحويلها إلى فحم.



ويأمل الفريق توسيع التقنية لتشمل بقايا الطعام والمخلفات الزراعية، بما يعزز إمكانات تحويل النفايات إلى موارد طاقة بشكل أسرع وكلفة أقل.