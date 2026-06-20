سراب غانم تفوز بالمركز الأول في جائزة المتنبي للقصة القصيرة

أعلنت جائزة المتنبي الأدبية للقصة القصيرة، أخيراً، نتائج دورتها في العام الحالي، حيث فازت بالمركز الأول، الكاتبة والشاعرة السورية سراب غانم التي حصدت أيضاً جائزة أوروك العراقية للقصة القصيرة.

ومن المقرر أن يجري تكريم الفائزين في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر يوليو المقبل، ضمن احتفالية أدبية تجمع نخبة من الكتّاب والمثقفين العرب.

وكانت سراب غانم قد فازت بالمركز الثاني في الدورة السابعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعتها القصصية «ربطة شعر»، إضافة إلى مشاركتها في عدد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي احتفت بتجربتها الإبداعية داخل دولة الإمارات وخارجها.