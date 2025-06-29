دبي في يوليو.. مسرح النغم والشعر والكوميديا

في كل صيف تتحول دبي إلى مركز فني نابض بالحياة، موفرة أجواء مبهجة لزوارها وسكانها، وتجارب فريدة عنوانها الترفيه والفرح. وخلال شهر يوليو المقبل تمتلئ المدينة بالأنغام والشعر والكوميديا، من خلال حفلات وعروض تجمع نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ليقدموا إبداعاتهم على أرض «دانة الدنيا»، ما يوفر للجمهور تجارب ترفيهية حافلة بالفن والموسيقى.

وفي هذا السياق، تستضيف «دبي أوبرا» حفلاً مميزاً لموسيقى «الإندي» في 3 يوليو المقبل، تحييه الفرقة اللبنانية الشهيرة «أدونيس»، حيث اشتهرت هذه الفرقة بأسلوبها الهادف إلى إعادة التعريف بالموسيقى العربية من خلال كلمات أغنياتها.

وستقدم الفرقة باقة من الأغاني التي حققت الشهرة لهذه الفرقة، مثل «لو بدّك ياني» و«هفضل أغنّي» و«صوت المدينة» و«الخفيف»، وهي الأعمال التي شكلت مشهدية موسيقى «الإندي» العربية.

وسيحظى الحضور بأمسية حافلة بالموسيقى المستوحاة من القصص والثقافة النابضة بالحيوية، مع حضور مسرحي مبتكر.

كلمات تتلاقى بتناغم

الجمهور على موعد كذلك مع تجربة حافلة بالموسيقى والكلمة والشعر وأداء جوقات الكورال، في حفل «تواصل الكورال: كلمات تتلاقى بتناغم»، الذي يقام في «مستودع ذا فريدج» في «السركال أفنيو» 5 يوليو المقبل، ويجمع بين قصص مؤثرة، تتناول الهوية والانتماء والتواصل الإنساني، تُروى من خلال لغات عالمية يجمع بينها التناغم الشعري. ويتضمن الحفل عروضاً فنية آسرة، تجسد التناغم المطلق بين الصوت والكلمة، بإشراف جيفري بوينسوسيسو (كورال دوسيري) ويوليانا كيرييفا (كورال آنجلز)، و«كورال ماستر» و«آرني لوباسان»، وستضفي الفنانة «دانابيل غوتيريز» المقيمة في دبي والشهيرة بفن الكلمة المنطوقة، روعة صوتها على أجواء الحفل، من خلال قصائد أصيلة، بمرافقة عازف البيانو العالمي «مايسل جوي آداب».

«بيت ذا هيت»

وتعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» إلى دبي، حيث تقام في قاعة «زعبيل 6» في مركز دبي التجاري العالمي، من 4 حتى 13 يوليو المقبل، وتجمع نخبة من أشهر الفنانين العرب والعالميين.

ويتم تقديم «بيت ذا هيت»، في عامها الرابع، من قِبَل مفاجآت صيف دبي، بالتعاون مع «سبوت لايت لايف»، وتضم مزيجاً من أنواع الموسيقى مثل «البوب» و«الإندي» و«الراب» و«الهيب هوب»، ويحيي ضمن هذه الحفلات الفنان توليت، المعروف بتقديم موسيقى البوب العربية والعصرية، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني وفنانة البوب ألماس، حفلاً فنياً في 4 يوليو، كما سيقام في 5 يوليو حفل لفرقة شارموفرز، التي تقدّم موسيقى متنوعة، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني عزيز مرقة، والفنانة غالية، كما يشهد 11 يوليو حفلاً يُحييه مغني وكاتب أغاني الراب سولجا، وفنان الهيب هوب الصاعد مونتياجو، والفنان مو علي، في أمسية مميزة يستمتع بها الجمهور، إضافة إلى ذلك سيستمتع عشاق الفن في 12 يوليو بأمسية خليجية، تضم الممثل والمغني والمخرج بدر الشعيبي، والنجم الصاعد عبدالعزيز لويس، والممثل والمغني ناصر عباس

. وتختتم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» فعالياتها في 13 يوليو بحفل، تُحييه مجموعة من المواهب الاستثنائية، تشمل المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني.

وتحتضن «كوكا كولا أرينا» حفلاً للمغني وكاتب الأغنيات الفلبيني الشهير «تي جيه مونتيردي» الحائز جوائز عالمية، 13 يوليو، ضمن جولته العالمية Sarili Nating Mundo، وتنضم إليه في هذه الأمسية الرائعة زوجته وشريكة مسيرته الفنية «كيه زد تاندينجان»، التي ستضفي المزيد من الألق والحيوية على هذا الحفل.

عروض «ذا لافتر فاكتوري»

وتقام في دبي عروض «ذا لافتر فاكتوري»، من 11 حتى 19 يوليو، والتي يقدمها مجموعة من نجوم الكوميديا العالميين، الذين يحملون في جعبتهم الكثير من المواقف المضحكة. يتقدّم أسماء الكوميديين المشاركين النجم «ستيفن بريجز»، الشهير بمهاراته الحركية الفائقة، وبأدائه اللافت في مسلسل Unbelievable على قناة «نتفليكس»، ومسلسل Curb Your Enthusiasm على منصة HBO.

كما يشارك في العروض النجم «كيلسي دي ألميدا»، الذي وصفه أسطورة الكوميديا «ستيفن ك. آموس» بأنه «مثير للضحك بالفطرة»، ورأى أنه «سيكون نجماً لامعاً بالتأكيد»، كما تتضمن العروض أمسية، يطل من خلالها على الجمهور نجم الكوميديا «ماهر برواني»، الذي جعلته حدة ذكائه وحضوره المسرحي المميز أحد أشهر نجوم الكوميديا في دولة الإمارات العربية المتحدة.