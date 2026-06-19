التراث الإماراتي جسر التواصل بين الثقافات في معرض بكين الدولي للكتاب

يحضر التراث الإماراتي داخل أروقة معرض بكين الدولي للكتاب 2026، وبين دور النشر والمؤسسات الثقافية القادمة من مختلف دول العالم، من خلال مشاركة هيئة أبوظبي للتراث ضمن جناح دولة الإمارات «البيت الإماراتي»، ليقدم للزوار تجربة مميزة تعكس أصالة الموروث الإماراتي وثراءه.

وتشكل الحرف اليدوية الإماراتية إحدى المحطات الرئيسة التي تستوقف الزوار؛ إذ تقدم الهيئة نماذج حية لعدد من الحرف التقليدية المرتبطة بحياة المجتمع الإماراتي قديماً، يكتشف الزوار من خلالها كيف استطاع الإماراتي توظيف الموارد المتاحة في البيئة المحلية لإنتاج أدوات ومقتنيات تلبي احتياجاته اليومية، وتعكس في الوقت ذاته مهاراته الإبداعية ودقته في العمل.

كما تتيح هذه العروض التفاعلية للجمهور فرصة التعرف من قرب إلى القصص الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بهذه الحرف، والتي ما زالت تمثل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية.

وتحظى الأزياء الإماراتية التقليدية التي تعرضها الهيئة باهتمام لافت من زوار المعرض، لما تحمله من دلالات ثقافية واجتماعية تعكس خصوصية الهوية الوطنية، فمن خلال عرض نماذج متنوعة من الملابس التقليدية وزينة المرأة الإماراتية، يتعرف الجمهور على تفاصيل تعبر عن الذوق الجمالي الإماراتي، وتبرز ارتباط الأزياء بالعادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية.

وتسلط الهيئة الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموروث وتعزيز حضوره بين الأجيال الجديدة باعتباره أحد أهم مكونات الهوية الإماراتية.

وفي أجواء المعرض، تتردد أصداء فنون الأداء التراثية الإماراتية، حيث تقدم الهيئة عروضاً للشلة والتغرودة تجذب أنظار الجمهور، وتمنحه فرصة للتعرف إلى هذه الفنون التي تحمل في كلماتها وألحانها قيماً اجتماعية وإنسانية تعبر عن روح المجتمع الإماراتي وعلاقته ببيئته وتاريخه.

ولا تقتصر المشاركة على العروض التراثية، بل تمتد إلى الحوار الثقافي وتبادل المعرفة، إذ تشارك الهيئة في مؤتمر «مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية»، إلى جانب تنظيمها جلسة حوارية متخصصة تناقش دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له، مستفيدة من التجربتين الإماراتية والصينية في هذا المجال.

ومن خلال هذه المشاركة، تواصل هيئة أبوظبي للتراث جهودها في صون التراث وتعزيز حضوره على الخارطة العالمية، مؤكدة أن التراث يبقى اللغة الأقرب بين الشعوب، والجسر الذي يعزز التفاهم والتقارب الإنساني، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي بين الدول.