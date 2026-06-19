«الأرشيف» يدشن كتاب «زايد.. رجل بنى أمة» بالصينية

دشن الأرشيف والمكتبة الوطنية النسخة الصينية من كتاب «زايد.. رجل بنى أمة»، ضمن مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، وذلك في جناح الإمارات «البيت الإماراتي»، في خطوة تعزز التعريف بإرث القائد الاستثنائي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدى القرّاء والباحثين الناطقين باللغة الصينية.

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «عربيكا»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الصينية تأتي في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية للتعريف بفكر الشيخ زايد، وقيمه الإنسانية ونهجه التنموي.