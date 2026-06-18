غزل تيم بطلة الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي في فلسطين

توّج تحدي القراءة العربي الطالبة غزل رشاد عادل تيم بطلة لدورته العاشرة على مستوى دولة فلسطين، بعد تصفيات شهدت مشاركة فلسطينية قياسية بـ712765 طالباً وطالبة، مثلوا 1719 مدرسة، تحت إشراف 4788 مشرفاً ومشرفة، كما أحرزت الطالبة سندس محمد السيد رحاب لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، من بين 2929597 طالباً وطالبة، مثلوا 9879 معهداً أزهرياً، وتحت إشراف 8810 مشرفين ومشرفات.

البيان من فعاليات تتويج بطلة فلسطين

وجرى تتويج الطالبة غزل رشاد عادل تيم من الصف العاشر في مدرسة بنات العودة الثانوية التابعة لمديرية بيت لحم، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة، الذي جرى في مدينة رام الله، بحضور صادق الخضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وجرى خلال الحفل أيضاً الإعلان عن فوز عاهد صالح أبو الرب من مديرية جنين بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة من مديرية طولكرم بلقب «المدرسة المتميزة»، وفوز الطالبة غزل إسماعيل صدقي دراغمة من الصف العاشر في مدرسة النور للمكفوفين، التابعة لمديرية جنين، بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 450 طالباً وطالبة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة فلسطين عشرة طلاب وطالبات، وهم إضافة إلى الطالبة غزل رشاد عادل بطلة التحدي: سارة سامح نهيد حمد من الصف الثالث في مدرسة طلائع الأمل الثانوية التابعة لمديرية نابلس، وميرا إياد جبارين من الصف التاسع في مدرسة الدوارة الثانوية للبنات (شمال الخليل)، وآيات طالع بني جابر من الصف العاشر في مدرسة عقربا الثانوية للبنات (جنوب نابلس)، وليان محمود شاهين من الصف الثامن في مدرسة بنات دوما الثانوية (جنوب الخليل)، وبتلة عبد الله الخطيب من الصف الثاني عشر في مدرسة بنات الأقصى الثانوية (القدس)، ومحمود رأفت صبح من الصف التاسع من طلبة غزة في المدرسة الافتراضية خارجي عليا 25 أ (غزة)، ورونزا هيثم الشيخ علي من الصف الثالث في مدرسة بنات أحفاد منيب المصري (جنين)، وزيد فؤاد شلالدة من الصف الخامس في مدرسة صفد الأساسية للبنين (شمال الخليل)، ولجين عماد جلاد من الصف السادس في مدرسة بنات القدس الأساسية (طولكرم).

مبادرات نوعية

وقال الأستاذ الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية: «نفخر في دولة فلسطين بهذه المشاركة غير المسبوقة في تصفيات الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، بأكثر من 712 ألف طالب وطالبة، والتي تعكس إيمان الطلبة الفلسطينيين العميق بقيمة المعرفة، وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص للتميّز والإبداع»، مؤكداً أنه «على الرغم من الظروف التي يمر بها الوطن، يثبت طلبتنا يوماً بعد يوم، أن إرادة التعلم أقوى من التحديات، وأن العلم يظل السلاح الأهم لصناعة الأمل وبناء المستقبل».

وأضاف: «تنظر الوزارة إلى هذا الإنجاز بوصفه محطة استراتيجية ضمن رؤيتها لتطوير منظومة تعليمية ترتكز على ترسيخ ثقافة القراءة، وتنمية مهارات التفكير النقدي». ونوّه بالدور الريادي لدولة الإمارات في إطلاق مبادرات نوعية للارتقاء بالمعرفة والتعليم وصون اللغة العربية، بما يسهم في خلق حراك معرفي عربي، يعزز مكانة لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتحدي القراءة العربي طوال التصفيات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة التي سجلتها دولة فلسطين في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، والتي عكست تفاعلاً نوعياً من الطلبة مع المشروع القرائي الأكبر من نوعه باللغة العربية على مستوى العالم، مؤكداً أن تحدي القراءة العربي يواصل ترسيخ مكانته منصة معرفية رائدة، تسهم في اكتشاف طاقات الطلبة وصقل قدراتهم.

خلال تتويج بطلة تحدي القراءة على مستوى الأزهر الشريف في مصر

أوائل الأزهر

وجاء تتويج الطالبة سندس محمد السيد رحاب من الصف التاسع في معهد فتيات دمنهور النموذجي، التابع لمنطقة البحيرة باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف في مصر، الذي جرى في العاصمة القاهرة، بحضور حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إضافة إلى مسؤولين وتربويين وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين.

وفي فئة أصحاب الهمم، التي شارك فيها 3910 طلاب وطالبات، نال المركز الأول الطالب محمد الأمير زكريا رياض من الصف السابع في معهد (د. طلعت بنين ع) الدكتور طلعت السيد الإعدادي النموذجي للبنين التابع لمنطقة القاهرة. كما جرى في الحفل الختامي تكريم منطقة بني سويف، لنيلها المركز الأول في فئة «المشرف المتميز».

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى الأزهر الشريف عشرة طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة سندس محمد السيد رحاب، كلاً من: حسين حازم حسين من الصف التاسع في معهد شرم الشيخ النموذجي التابع لمنطقة جنوب سيناء، وحنين محمد عمر أحمد من الصف الثاني عشر في معهد فتيات فؤاد خميس (الشرقية)، وعبدالرحمن أحمد جمال من الصف الخامس في معهد كفر الشيخ خليل الابتدائي (المنوفية)، وجنى مؤمن السيد إبراهيم من الصف العاشر في معهد فتيات سموحة النموذجي (الإسكندرية)، ورقية وائل علي الطنجه من الصف الحادي عشر في معهد فتيات قلين الثانوي (كفر الشيخ)، ومي خالد محمد عبدالرحمن من الصف الثامن في معهد (ف دميرة ع/ ث) فتيات دميرة الإعدادي الثانوي (الدقهلية)، وهبة مصطفى فؤاد من الصف الحادي عشر في معهد فتيات دروة الثانوي (المنيا)، وتسنيم أحمد عيد عبدالحميد من الصف السادس في معهد دار الرماد الابتدائي (الفيوم)، وعمر حسن جمال حسن من الصف الحادي عشر في معهد (بورسعيد بنين ع / ث) بورسعيد الإعدادي الثانوي للبنين (بور سعيد).

وثمن فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني الأهداف العظيمة لمبادرة تحدي القراءة العربي، والأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته في حياة الطلبة العرب منذ إطلاقها في العام 2015، من حيث إلهامهم لمزيد من تطوير إمكاناتهم اللغوية، واهتمامهم الملموس بلغة القرآن الكريم، وزيادة معارفهم العلمية والثقافية، ورفع معدلات قراءتهم اليومية، والتنافس لبلوغ مراتب عليا في التفوق ونيل المراكز الأولى في كل دورة من تحدي القراءة العربي، وسط مشاركة واسعة من عشرات ملايين الطلبة في الوطن العربي والعالم.

وقال عبدالغني: «سجل طلبة الأزهر الشريف من خلال مشاركتهم في الدورة العاشرة، جملة من الإنجازات التي نعتز بها، على صعيد التفاعل مع هذه المسابقة القرائية، والتسابق على إكمال عدد كبير من الكتب، بما يفوق متطلبات التحدي، وقد شهدت هذه الدورة، بحمد الله، نتائج باهرة، وكشفت عن تميز لافت لطلبة الأزهر الشريف، وهو ما تحقق بالجهود المخلصة للكوادر التعليمية في كافة المعاهد الأزهرية، والتنسيق العالي مع فرق تحدي القراءة العربي، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، التي تبذل دائماً جهوداً مقدرة لإثراء المشهد الثقافي والتعليمي...».

وأشاد الدكتور فوزان الخالدي باعتماد الأزهر الشريف رؤية بعيدة المدى لنشر ثقافة القراءة، والاهتمام البالغ باللغة العربية، وتحفيز الطلاب والطالبات على المطالعة، ورفع سويتهم المعرفية والثقافية، وعلى المشاركة المكثفة في دورات تحدي القراءة العربي، وصولاً إلى الدورة العاشرة، التي شهدت مشاركة استثنائية من طلبة ومعاهد الأزهر الشريف.