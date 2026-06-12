50 مخطوطة تروي قصص الهوية في «بيت الحكمة»

أعلن «بيت الحكمة» في الشارقة افتتاح معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة»، وذلك مساء الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع جامعة الإمارات، ويضيء على القيمة العلمية والثقافية للمخطوطات العربية والإسلامية بوصفها أحد أهم موارد المعرفة الإنسانية، مؤكداً دورها في حفظ التراث العلمي وصون الذاكرة الحضارية ونقل المعرفة عبر الأجيال.

ويضم المعرض نحو 50 مخطوطة نادرة تغطي طيفاً واسعاً من مجالات المعرفة، من علوم القرآن الكريم واللغة العربية إلى الفلك والميقات، وصولاً إلى الطب والحساب والهندسة والزراعة وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية.

ويستهدف المعرض الباحثين والأكاديميين وطلبة العلوم والتاريخ والمهتمين بالتراث الثقافي، إلى جانب الجمهور الراغب في استكشاف الإرث العلمي للحضارة العربية والإسلامية. كما يجسد رؤية «بيت الحكمة» في تعزيز مجتمعات المعرفة، وصون الذاكرة الثقافية، وتوسيع نطاق وصول الأجيال الجديدة إلى التراث الفكري.