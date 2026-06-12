«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لحجز مراسم في استوديوهات الحمرية

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم أمام الفنانين والممارسين الإبداعيين المقيمين في الإمارات لحجز مرسم في استوديوهات الحمرية، ضمن برنامج الفنان المقيم والمرسم، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 11 يوليو 2026.

وتتيح الدعوة للفنانين المهتمين فرصة استخدام مساحات عمل متعددة التخصصات في منطقة الحمرية الساحلية بالشارقة، بما يوفر بيئة مناسبة لإنتاج الأعمال الفنية وتطوير الممارسات الإبداعية.

تشمل الاستوديوهات المتوفرة مرسماً كبيراً بمساحة تقارب 110 أمتار مربعة، ومرسماً متوسطاً بمساحة تقارب 80 متراً مربعاً، إلى جانب أربعة مراسم صغيرة تبلغ مساحة كل منها نحو 32 متراً مربعاً. وتبلغ الإيجارات الشهرية 2500 درهم للمرسم الكبير، و2000 درهم للمرسم المتوسط، و1000 درهم لكل مرسم صغير.

وتصل مدة الإيجار إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع إمكانية التجديد بعد المراجعة والحصول على موافقة مؤسسة الشارقة للفنون.

كما يتيح المجمع للمستأجرين استخدام عدد من المساحات والمرافق المشتركة، بما في ذلك صالتا عرض، ومطبخ صغير، ودورة مياه، وحديقة وساحة خارجية.

ويشترط أن يكون المتقدمون من الفنانين أو الممارسين الإبداعيين المقيمين في دولة الإمارات، كما يتعيّن عليهم تقديم نماذج من أعمالهم، إلى جانب سيرة ذاتية لا تتجاوز صفحتين.

تقع استوديوهات الحمرية في موقع سوق سابق بالقرب من ساحل الخليج العربي، وأُعيد تصميمها لتضم مساحات متعددة الاستخدامات للإنتاج والعرض الفني، مع الحفاظ على عدد من العناصر الأصلية للموقع. ويجمع المبنى بين التقنيات المعمارية الحديثة والتجريبية، فيما تتوسطه ساحة داخلية تضم منحوتات وتنسيقات من النباتات المحلية، لتشكل فضاء مفتوحاً للتأمل والحوار.

ومنذ تأسيسها عام 2017، استضافت استوديوهات الحمرية معارض فنية وأعمالاً تركيبية محددة الموقع، إضافة إلى عروض أدائية وسينمائية في الهواء الطلق.