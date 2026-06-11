مكتبة محمد بن راشد تستعرض دور الأسرة في بناء الثقة لدى الأطفال

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة توعوية بعنوان «إعادة بناء الثقة والمرونة لدى الأطفال: مساعدة الأطفال على التعافي والنمو والازدهار من خلال دعم الأسرة»، والتي قدّمتها المختصة جوسلين الشدياق.

وتناولت الجلسة مفهوم المرونة النفسية لدى الأطفال وأهمية تنميتها منذ السنوات الأولى من العمر، حيث أوضحت الشدياق أن بناء الثقة بالنفس والقدرة على التكيف مع الضغوط لا يتحقق من خلال العقاب أو فرض الضغوط على الأطفال، بل عبر توفير بيئة قائمة على الحب والأمان والدعم والتواصل الفعّال.

وأشارت إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الأطفال يكتسبون المرونة النفسية من خلال العلاقات الداعمة والأمان العاطفي والاستقرار الأسري، وأن وجود شخص بالغ داعم في حياة الطفل يمكن أن يُحدث أثراً إيجابياً كبيراً في نموه النفسي والعاطفي.

كما استعرضت الدور المحوري للأسرة بوصفها المرآة الأولى التي يكتسب الطفل من خلالها أنماط السلوك والتفاعل، مؤكدة أن الأطفال يتعلمون بالملاحظة أكثر من التوجيه المباشر، وأن سلوك الوالدين وطريقة تعاملهما مع المواقف اليومية ينعكسان بصورة مباشرة على شخصية الطفل وقدرته على التعامل مع التحديات.

وسلطت الضوء على أهمية توفير بيئة مستقرة للأطفال من خلال الالتزام بروتين يومي واضح يشمل مواعيد النوم والطعام والدراسة والأنشطة المختلفة. وأكدت أهمية التعامل مع أخطاء الأطفال بوصفها فرصاً للتعلم والنمو، وتشجيعهم على المحاولة والتجربة دون الخوف من الفشل أو الوقوع في الخطأ.

وتطرقت الجلسة إلى تأثير الضغوط النفسية المستمرة على الأطفال وانعكاساتها على أدائهم الدراسي وعلاقاتهم الاجتماعية وسلوكهم اليومي، مشددة على أهمية الدعم العاطفي والاحتواء في مساعدة الأطفال على تجاوز المشاعر السلبية والتعامل معها بصورة صحية.

وقدمت الشدياق مجموعة من التمارين والتقنيات العملية الهادفة إلى تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز التوازن العاطفي لدى الأطفال.