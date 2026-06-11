«انشر» يؤسس مجتمعاً مهنياً مثمراً

أكدت تقارير اقتصادية أن الإرشاد المهني يرفع فرص المشروعات الصغيرة في البقاء والاستمرار في سوق الأعمال، مشيرة إلى أن 70 % من الشركات الصغيرة التي تلقت إرشاداً استمرت أكثر من 5 سنوات، أي ضعف معدل بقاء الشركات الأخرى.

وتتضاعف أهمية هذا الإرشاد في قطاع سريع التغيّر مثل قطاع النشر، إذ يصبح بناء شبكات العلاقات المهنية وتبادل المعارف والخبرات أكثر إلحاحاً، في ظل واقع يواجه فيه الناشر ملفات التحرير والتصميم والتمويل والتوزيع وحقوق الترجمة والتسويق وبيانات المبيعات منذ المراحل الأولى.

ويكتسب صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» قيمته وتبرز أهميته، فهو يضمن وصول الناشرين إلى الإرشاد والخبراء والأسواق، ويحوّل العلاقة مع القطاع من تجربة فردية إلى مسار مهني.

وانطلق الصندوق بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ضمن شراكة تضم هيئة الشارقة للكتاب وجمعية الناشرين الإماراتيين ومدينة الشارقة للنشر.