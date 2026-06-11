«أبوظبي للغة العربية» يعلن قائمة «المنح البحثية»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026، والتي تضم 20 مشروعاً بحثياً، جرى اختيارها من بين 43 مشروعاً ضمتهم القائمة الطويلة للبرنامج، وذلك عقب عملية تحكيم علمي دقيقة خضعت لمعايير تنافسية.

وشهدت الدورة الحالية إقبالاً واسعاً من باحثين من دول عربية وغير عربية، إذ بلغ عدد الباحثين المتقدمين 623 باحثاً من 34 دولة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، ويرسّخ مكانة البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الداعمة للبحث العلمي المتخصص إقليمياً ودولياً.

وبناءً على قرار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رقم (3) لسنة 2026، شُكلت لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية، لتولي مهمة اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للبرنامج. وراجعت اللجنة المشاريع المقدمة وحكمتها وفق منهجية علمية استندت إلى معايير عديدة.