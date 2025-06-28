الياباني أكيرا ميزوباياشي ينال الجائزة الكبرى للفرنكوفونية

كرّمت الأكاديمية الفرنسية، أول من أمس، أعمال الروائي الياباني أكيرا ميزوباياشي باللغة الفرنسية عبر منحه الجائزة الكبرى للفرنكوفونية.

هذا الكاتب البالغ 73 عاماً، الذي يتحدث ويكتب الفرنسية بطلاقة فيما يقيم ويدرّس في طوكيو، نشر أول كتاب له في فرنسا عام 2011 مع دار غاليمار التي لا يزال وفياً لها مذاك.

سيكون ميزوباياشي من بين روائيي الموسم الأدبي الجديد بروايته «غابة النيران والظلال»، وهو عمل روائي يتناول نهاية الحرب العالمية الثانية في اليابان، والموسيقى، وهما موضوعان مفضلان لديه.

منحت الأكاديمية الفرنسية 71 جائزة أول من أمس.ذهبت الميدالية الكبرى للفرنكوفونية إلى المؤرخة الأمريكية أليس كابلان، بينما ذهبت الجائزة الكبرى للأدب إلى ميشال برنار عن مجمل أعماله.

مُنحت جائزة تعزيز اللغة والأدب الفرنسيين إلى الأكاديمية التونسية ليلى بن حمد، والأكاديمي الإيطالي إيمانويل كوتينيلي ريندينا، والكاتب البريطاني ويليام بويد، والمترجمة الفرنسية الأمريكية باتريشيا ريزنيكوف، ومؤرخ الفن الألماني هندريك زيغلر.