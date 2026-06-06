«كنز الجيل» تمدد استقبال المشاركات حتى 31 يوليو المقبل

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات الخاصة بالدورة الخامسة لجائزة «كنز الجيل» حتى 31 يوليو المقبل 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبدعين للاستفادة مما تقدّمه الجائزة التي أسهمت منذ إطلاقها في العام 2021 في تحفيز الإبداع لدى مختلف الأجيال، ودعمت الحراك الثقافي، وكرّمت الإبداعات في مجالات الأدب الشعبي، والشعر النبطي، واحتفت بها.

وبين المركز أنه يمكن للراغبين في الترشح اختيار الفرع المناسب لأعمالهم، وتعبئة نموذج الترشح المتاح عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية (https://alcawards.ae?award=kanz)، كما يمكن توجيه الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني: kanzaljeel@dctabudhabi.ae، على أن يرفق الطلب، وعلى سبيل الاستثناء للدورة الحالية، بالنسخ الإلكترونية (PDF) من الأعمال المرشحة، إضافة إلى السيرة الذاتية والعلمية والإبداعية، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية.

وتضع الجائزة التي تستلهم رؤيتها من فكر وأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، محدّدات عامة للمشاركة، إذ يجب أن يكون المرشح قد أسهم بشكل فاعل في إثراء الحركة الشعرية على المستويين المحلي والعربي، وأن تمثل أعماله المرشحة إضافة حقيقية للثقافة والمعرفة الإنسانية، وتتسم بالأصالة والإبداع والابتكار، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرعي «الترجمة» و«الدراسات والبحوث».

كما يسمح للمرشح بتقديم عمل واحد فقط في أحد فروع الجائزة خلال الدورة الواحدة.