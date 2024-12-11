«بالعربي» تضيء مكانة لغة الضاد في برامج دورتها الـ 12

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تنظيم فعاليات الدورة الثانية عشرة لمبادرة «بالعربي»، التي تعدُّ إحدى أهم المبادرات المعرفية على مستوى المنطقة لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، وإبراز جمالياتها ودورها في تنمية الهوية الثقافية للأجيال الشابة.

وتحتفي المؤسَّسة سنوياً بإطلاق فعاليات «بالعربي» بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يُوافق 18 ديسمبر من كلِّ عام.

وتسلِّط نسخة هذا العام من المبادرة الضوء على أهمية اللغة العربية كمكوِّن أساسي للعلم والمعرفة، ووسيلة للتواصل الفعَّال مع العالم.

وحول الموضوع قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تُجسِّد مبادرة بالعربي، التي أطلقتها المؤسسة منذ ما يزيد على عقد من الزمان التزامنا الراسخ بتعزيز الهوية العربية والعمل على تصميم أدوات فعالة للتعبير عنها وتكريس حضورها بين ثقافات العالم.

وقد أثبتت مبادرة بالعربي على مدار السنوات قدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد اللغوي العربي، من خلال توجيه الأفراد نحو استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، ما عزّز حضورها في الفضاء الرقمي وأعاد إحياء الروابط الثقافية واللغوية بين أفراد المجتمع».

وأضاف: «شكل حصول المبادرة على جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2024، دليلاً جديداً على نجاح المؤسَّسة في تحقيق أهداف المبادرة التي أسهمت في تعزيز مكانة اللغة العربية على منصات العالم الرقمي.

وفي دورتها الثانية عشرة، تواصل بالعربي ترسيخ مكانتها منصةً نوعية لتحفيز استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية». وتنطلق حملة «بالعربي» من خلال فعاليات رقمية خلال الفترة من 12 وحتى 19 ديسمبر الجاري، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي ستُقام في مجموعة من مراكز التسوق بمختلف إمارات ومدن الدولة خلال الفترة من 14 وحتى 18 ديسمبر الجاري.