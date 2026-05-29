متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.. أسرار ومغامرات ومعارف

قصص غنية بالمعارف والمتعة والأسفار في علوم وخفايا الحياة على كوكب الأرض وفي الفضاء، يشكل متونها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وفق صيغ بديعة حافلة بالدهشة والمتعة، إذ يرتحل بزواره الذين يتزايد عددهم يوماً بعد آخر، إلى آفاق علمية وترفيهية ومعرفية فريدة، تعرفهم إلى تاريخ الأرض والتغيرات التي طالتها، وسير كائناتها عبر العصور، إلى جانب تطور الحياة على اليابسة وفي البحار.

كما يطلع المتحف زواره على علوم البيئة، وعلى الكثير من الأسرار في علوم الطبيعة المتنوعة.

كذلك يوفر المتحف نظرة بانورامية على سمات الصخور والتنوع التضاريسية في العالم أجمع، إلى جانب المناخ وتغيراته، وتأثيرات ذلك في حياة الكائنات الحية.

ويحظى الأطفال خلال زيارتهم للمتحف، ببرامج معرفية وترفيهية فريدة، تتوفر لهم فيها ورش لتعلمهم أساليب التنقيب والبحث عن العظام والمتحجرات في الأرض، كما تعرفهم بالنيازك وأنواعها وبالكواكب، وتهيئ لهم وللكبار من مختلف الأعمار مجموعة من الورش والتجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، تتبدى بوصفها مساحات للتعلّم والاكتشاف، تجمع بين الإبداع والاكتشاف العلمي، وتتيح لهم استكشاف الضوء والألوان بأسلوب عملي وممتع، ومن بين الأمثل في الصدد: «الطباعة بالشمس»، و«مختبر الضوء: الألوان والظلال» و«مختبر أضواء المجموعات النجمية»، «سفاري الظلال»، ورشة «المخلوقات المتمايلة»، «إنشاء معرض مصغر».

ومما يجدر ذكره، أن متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، يمثل متحفاً بحثياً موثوقاً، يضم مجموعات عالمية المستوى، وتجارب زوار تفاعلية، وبرامج تعليمية قوية، وعلوماً مجتمعية متاحة للجميع، والتزاماً بإحداث تغيير مستدام من خلال التعاون الوطني والعالمي.

وهو يقع في المنطقة الثقافية في السعديات، أبوظبي، ويروي القصة الملحمية للحياة على كوكب الأرض من منظور عربي.

إذ يمتد المتحف على مساحة 35,000 متر مربع، وقد صممه المعماريون العالميون Mecanoo، ويقدم رحلة غامرة عبر الزمن، من بدايات الكون، وقصة الحياة على الأرض، إلى إمكانات كوكبنا المستقبلية ومسؤولياتنا تجاهه.

ويربط المتحف، بدءاً من النيازك النادرة وهياكل الديناصورات الشهيرة، إلى العالم المفقود في أبوظبي، والحياة على الأرض اليوم، بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال مجموعاته ذات الأهمية العالمية، والقصص المؤثرة التي تكشفها.

وتوفر المعارض التفاعلية، والتجارب الغامرة، وبرامج العلوم المجتمعية مساحة متجددة للفضول والتواصل للعائلات والطلاب والباحثين والمتعلمين مدى الحياة.

ويُعد متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، مركزاً عالمياً للأبحاث المتقدمة، حيث ستسهم مختبراته الحديثة في تطوير الدراسات في مجالات علم الحفريات، وعلوم الأرض، وأبحاث التنوع البيولوجي، والحفاظ على البيئة، وعلوم المجتمع، بما يعزز التعاون الدولي والمعرفة الداعمة لكوكب أكثر صحة.

وبتوجيه من التزام دولة الإمارات بالعلم والاستدامة والحوار العالمي، يلهم المتحف الزوار من جميع الأعمار، ليكونوا دعاة للطبيعة، وحماة لمستقبلنا المشترك.