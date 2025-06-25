«أصيلة» المغربية تطلق الدورة الصيفية لموسمها الثقافي 29 الجاري

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك بدءاً من 29 يونيو الجاري إلى 06 يوليو المقبل.

ينظَّم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة (جماعة أصيلة).

ويشمل برنامج هذه الدورة الصيفية تنظيم ورشة الصباغة على الجداريات في المدينة العتيقة، وهي الورشة التي دأبت المؤسسة على تنظيمها منذ عام 1978.

وسيشارك في هذه الورشة 17 فنانة وفناناً من إسبانيا، فرنسا، ليتوانيا، رومانيا، سوريا، والمغرب، بالإضافة إلى ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، إلى جانب معرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى أصيلة.

وستشهد هذه الدورة كذلك تنظيم ورش تدريبية وتثقيفية في مجال المسرح والتنمية الذاتية للشباب والأطفال والأمهات بشراكة مع جمعية «زيلي آرت» في فضاء مقر دار الصباح للتضامن، كما سيحتضن معهد البحرين للموسيقى الشرقية ورشة في التربية الموسيقية لفائدة الأطفال يشرف عليها موسيقيون محترفون.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعيتها العمومية الاستثنائية، المنعقدة في 22 مارس الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم هذه السنة عبر ثلاث دورات: ربيعية وصيفية وخريفية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة نظمت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 20 أبريل الماضي الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وخصصت للفنون التشكيلية، وشملت تنظيم ورش فنية في فن الحفر والليتوغرافيا والصباغة، إذ شارك فيها 22 فنانة وفناناً من المغرب، البحرين، إسبانيا، سوريا، رومانيا، بلجيكا وبريطانيا، وذلك في مشاغل الفنون بقصر الثقافة.

على صعيد آخر، تم خلال الدورة الربيعية افتتاح معرض «تشكيليات فصول أصيلة 24» الذي يحتضنه رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل إلى 07 سبتمبر المقبل، ويضم هذا المعرض المجموعة الفنية الخاصة بمؤسسة منتدى أصيلة، التي أبدعت خلال مختلف مشاغل الفنون المنظمة على مدار سنة 2024، وتشمل أعمالاً لفنانين من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وبريطانيا، ومصر، وفرنسا، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا، والمغرب، بالإضافة إلى أعمال الأطفال المنجزة ضمن فقرة مواهب الموسم.