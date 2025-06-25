«الأرشيف والمكتبة» ينظم ختام مهرجان المسرح المدرسي

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقره، الحفل الختامي لمهرجان المسرح المدرسي، ومبادرة «بوابة الموهبة» في دورتها الرابعة، والتي عقدت تحت شعار «وطني الإمارات مجد خالد».

وتم خلال الحفل تكريم المواهب الطلابية المميزة في مجال المسرح، وذلك بالتعاون بين «الأرشيف» ووزارة التربية والتعليم.

وألقت عائشة الزعابي، رئيس قسم البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، كلمة أكدت خلالها أن الأرشيف والمكتبة الوطنية شريك أساسي في التنشئة الوطنية للأجيال، مثمنة دور المسرح وأثره في هذا الهدف الوطني النبيل.

وأشادت بالأعمال المسرحية التي فازت بالجوائز، واعتبرتها علامات مضيئة ومصدر إلهام للأجيال القادمة، وهي تدعو للفخر وتبشر بمستقبل زاهر.

وتم خلال الحفل، عرض مسرحية قصيرة بعنوان: «أوبريت همسة عطاء.. موهبتي سبيل للعطاء» قدمها طلاب وطالبات مدرسة حليمة السعدية في قاعة الشيخ خليفة بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، فيما حثت المسرحية في مضمونها على السخاء بما وهبه الخالق.

وخلصت المسرحية إلى أن عطاء المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن سار على نهجه هو مثال العطاء والسخاء، وهو سر الحياة والرفاهية التي ينعم بها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة.

وقالت الدكتورة حسنية العلي، مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن أكثر من 7500 طالب و880 مشرفاً، شاركوا في فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية، التي تزامنت مع انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان «بوابة الموهبة»، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار دعم «عام المجتمع»، وتهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز مفاهيم الهوية والانتماء، وغرس مبادئ «السنع» من خلال الأعمال المسرحية الهادفة.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين؛ إذ حلت بالمركز الأول روضة المروج في الشارقة، وروضة ند الحمر في دبي، وفي المركز الثاني مدرسة عمير بن أبي وقاص من الشارقة، وفي المركز الثالث مدرسة الثميد من الشارقة.

وفي أبوظبي فازت بالمركز الأول روضة ومدرسة السلع، وروضة النهضة، وبالمركز الثاني روضة الجيل وروضة الشذى، وبالمركز الثالث روضة الإيثار وروضة أم غافة.

وجرى تكريم الطلبة الموهوبين من روضة البداية وروضة الفيحاء في أبوظبي، وروضة اليحر في العين، كما تم تكريم طلبة الحلقة الأولى من مدرسة الطويلة في أبوظبي، ومدرستي الظنة والمرفأ في الظفرة على صعيد الحلقة الأولى، فيما فازت بالمركز الأول مدرسة مزيد في العين، ومدرسة حليمة السعدية في أبوظبي، وبالمركز الثاني مدرسة العزة في أبوظبي، ومدرسة محمد بن خالد في العين، وبالمركز الثالث مدرسة مدينة زايد في الظفرة، ومدرسة أحمد بن زايد في العين.