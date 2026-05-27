بدور القاسمي تستعرض تطورات توسّع مشاريع النشر والترجمة والتحول الرقمي

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد مؤخراً، بحضور أعضاء المجلس وعدد من القيادات التنفيذية، إذ استعرض خريطة التحول الرقمي للهيئة للفترة 2025- 2028، وناقش توسع مشاركاتها الدولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب متابعة تطورات المشاريع الاستراتيجية للهيئة وتعزيز جاهزية منظومة النشر لمواكبة التحولات المتسارعة بالقطاع.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن المشروع الثقافي الذي تقوده الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يقوم على بناء صناعة معرفية مستدامة وتعزيز حضور الثقافة العربية في العالم عبر الاستثمار في الكتاب والترجمة والنشر وبناء الشراكات الدولية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إن صناعة النشر تشهد تحولات متسارعة تتطلب تطوير أدوات جديدة قادرة على توسيع الوصول إلى المعرفة وتعزيز حضور الأدب الإماراتي العربي في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن ما تعمل عليه هيئة الشارقة للكتاب يتجاوز تنظيم الفعاليات الثقافية إلى بناء منظومة متكاملة تدعم الكاتب والناشر والمترجم وتفتح أمام المحتوى العربي فرصاً أوسع للانتشار والتأثير عالميا.

وبحث المجلس ملامح خريطة التحول الرقمي للهيئة للفترة 2025-2028. ومن بين البرامج والمشروعات والإنجازات التي استعرضها وناقشها المجلس: برنامج المشاركات الدولية للهيئة خلال المرحلة الماضية، والتحضيرات الخاصة بمشاركة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026.

حضر الاجتماع، الشيخ ماجد المعلا، وأحمد بن ركاض العامري، وعبدالعزيز المسلم، وراشد الكوس، ومروة العقروبي والدكتور سلطان العميمي وفهد المعمري وعبدالعزيز تريم، إلى جانب كل من غوراف شريناغيش وجون إنغرام وماركوس دوهلي ومجد الشحي.