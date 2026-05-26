«التيه.. تاريخ التجوال» يستكشف فلسفة الترحال

في إطار جهوده المتواصلة لإثراء المشهد الثقافي العربي بأهم الإصدارات الفكرية العالمية، أصدر مشروع كلمة للترجمة التابع لمركز أبوظبي للغة العربية كتاب «التيه.. تاريخ التجوال» للمؤلفة إلوند سمرز برمنز، مترجماً إلى العربية بقلم الدكتور قيس الصديق أحمد، في عملٍ يجمع بين التاريخ والفلسفة والأدب لاستكشاف إحدى أعمق الظواهر الإنسانية.

يقدّم الكتاب قراءة متعددة الأبعاد لمفهوم «التجوال»، بوصفه تجربة إنسانية تتجاوز حدود الحركة الجغرافية، لتلامس أبعاداً نفسية ووجودية معقّدة. وتطرح المؤلفة تصوراً مزدوجاً لهذه الظاهرة، يجمع بين الحرية التي يمنحها الانفتاح على المجهول، والقلق الوجودي الذي يصاحب فقدان الاستقرار والانتماء.

ويتتبع العمل نشأة التجوال عبر التاريخ، بدءاً من المجتمعات المتنقلة في العصور القديمة، وصولاً إلى أنماط الحياة المعاصرة التي تتخذ من التنقل أسلوباً للعيش، مستعرضاً تحولات هذه الظاهرة ضمن سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة. كما يسلّط الضوء على جماعات بشرية ارتبطت بالتنقل، وما شكّلته من تأثيرات متبادلة مع المجتمعات المستقرة، في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين الحركة والهوية.

ويتميّز الكتاب بطرح تحليلي يوازن بين الجوانب الإيجابية للتجوال، بوصفه وسيلة لاكتشاف الذات ومصدراً للإبداع، وبين أبعاده المظلمة المرتبطة بالعزلة والشعور بالمنفى. وفي هذا السياق، تستند المؤلفة إلى مرويات تاريخية ونصوص أدبية ونقاشات فلسفية، لتبيان كيف شكّل التجوال مصدر إلهام دائم للفنون والآداب، وأسهم في صياغة رؤى جديدة للعالم.

كما يناقش الكتاب الدور الذي يلعبه التجوال في إعادة تشكيل نظرتنا للواقع، حيث يتيح الانفتاح على المجهول إمكانات أوسع للفهم والتأمل، ويحفّز على إعادة التفكير في مفاهيم الاستقرار والانتماء والهوية.

ويأتي هذا الإصدار ليعكس حرص مشروع كلمة للترجمة على تقديم أعمال فكرية نوعية تواكب الاهتمام المتزايد بالدراسات الثقافية والإنسانية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام القارئ العربي لفهم التجارب الإنسانية في سياقاتها المتعددة.

وتُعد إلوند سمرز برمنر، مؤلفة ومؤرخة وأكاديمية متخصصة في الدراسات الثقافية والتاريخية، وتركّز في أعمالها على تحليل التجربة الإنسانية من منظور متعدد التخصصات.

أما المترجم الدكتور قيس الصديق أحمد، فهو كاتب ومترجم سوداني، حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة المعرفة، وله خبرات واسعة في ترجمة الأعمال الفكرية والاقتصادية.

ويُعد «التيه: تاريخ التجوال» إضافة نوعية للمكتبة العربية، لما يقدّمه من معالجة عميقة لمفهوم إنساني مركزي، يظلّ حاضراً في تشكيل وعينا بالعالم وتجاربنا داخله.