اكتشف العلماء «مدخنات بيضاء»، وهي أعمدة ملحية «شاهقة» تنفث مياهاً حارة «لامعة»، في قاع البحر الميت.

وتصل الأعمدة الملحية إلى ارتفاع 7 أمتار (23 قدماً)، ذلك حسب «روسيا اليوم». واكتشف كريستيان سيبرت، أخصائي البيئة المائية في مركز هيلمهولتز للبحث البيئي في ألمانيا، الذي قاد الدراسة، وفريقه من الغواصين، وجود أعمدة ملحية كبيرة وغارقة تحت الماء والتي كانت تنفث سائلاً لامعاً.

وهذه الأعمدة تعرف بالـ«المدخنات البيضاء». وكان ارتفاع معظم الأعمدة يتراوح بين متر إلى مترين (من 3 إلى 7 أقدام)، على الرغم من أن بعضها وصل إلى 7 أمتار، وامتدت حتى 3 أمتار في القطر.

وأشار سيبرت في حديث لموقع «لايف ساينس»، إلى أن ظاهرة «المدخنات البيضاء» التي تنتج سائلاً لامعاً، والتي اكتشفها هو وفريقه، ظاهرة غير مسبوقة ولم تُسجل في أي مكان آخر من قبل في العالم.

وعند التحقيق، تبين أن السائل اللامع هو مياه جوفية تأتي من الأحواض المائية تحت الأرض في المناطق المحيطة بالبحر الميت التي تسربت عبر طبقات الصخور المالحة السميكة في قاع البحر الميت.