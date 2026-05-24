تكريم الفائزين بـ «الرسم البيئي» و«الفن من النفايات»



كرمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الطلبة الفائزين في الدورة الحادية والعشرين من «مسابقة الرسم البيئي» والدورة الثالثة من «مسابقة الفن من النفايات» لعام 2026، وذلك خلال حفل أقيم في المركز الإسماعيلي بدبي.

وشهدت المسابقتان مشاركة واسعة بلغت 229 ألفاً و392 طالباً وطالبة من 611 مدرسة في مسابقة الرسم البيئي، و1042 طالباً وطالبة من 361 مدرسة في مسابقة الفن من النفايات، حيث استقطبت الفعاليات مدارس من مختلف إمارات الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية الداعمة لأصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي بين الطلبة.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن حجم المشاركات يعكس وعياً متنامياً لدى الطلبة تجاه القضايا البيئية والاستدامة، مشيرة إلى أن الفن يمثل أداة مؤثرة لتعزيز المسؤولية البيئية وترسيخ أساليب الحياة المستدامة، وقالت إن المجموعة تحرص منذ تأسيسها على دعم الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام الفاعل في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.