فعالية احتفالية بجماليات الخط العربي في أبوظبي

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، فعالية «جمال الحرف العربي»، التي تستمر حتى اليوم في المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن خطة البرنامج الصيفي 2025، بهدف إبراز أهمية الحرف العربي باعتباره جزءاً من التراث الثقافي، وتقديراً لجمالياته، وتاريخه العريق، وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية الخط والحرف، كإبداع راقٍ ضمن الفنون التراثية اللصيقة باللغة العربية.

وتحتفي الفعالية، التي تنسجم مع توجهات دولة الإمارات، ورؤيتها المستقبلية في إعداد أجيال مبدعة فكرياً، وثقافياً، وفنياً، في يومها الأول بجماليات الخط العربي، من خلال تخصيص أقسام تجمع بين عرض نسخ لمخطوطات نادرة، ومخطوطات مصورة بالخط العربي، وورش تفاعلية، وتجارب إبداعية، يصاحبها شرح لتقنيات الكتابة، والأدوات المستخدمة، واستعراض تقنيات رسم الخطوط والحروف، على أنغام عزف على آلة القانون.

واستضافت الفعالية الفنان خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، الذي قدم محاضرة بعنوان، «تاريخ الخط العربي»، استعرض خلالها مراحل تطور الخط من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث.

وتشمل فعاليات اليوم الثاني ورشاً موجهة لفئة الأطفال، يتم خلالها استعراض رسم الخط بالتعاون مع خطاطات محترفات، بمساعدة منسقة المعرض الفنانة ضي النعيمي، عضو جمعية الإمارات لفن الخط العربي.

وتعكس الفعالية جهود مركز أبوظبي للغة العربية، في الكشف عن إبداعات المواهب من عمر 9 إلى 35 عاماً، في مجال الخط العربي، سواء أكانت خطوطهم بدائية، أم تقليدية، أم متطورة.