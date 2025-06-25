برنامج ثقافي وفني حافل في مهرجان جرش للثقافة والفنون الـ39

تنطلق فعاليات الدورة (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون 23 يوليو المقبل، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتحتفي بالإبداع ببرنامج ثقافي وأكثر من 235 فعالية، تشمل حفلات لكبار النجوم الأردنيين والعرب، وعروضاً مسرحية، وأمسيات شعرية بمشاركة 140 شاعراً، ومعارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، إضافة إلى عروض فلكلورية من الأردن، ودول عربية وأجنبية، وفقرات مخصصة للعائلة وللأطفال. وتقام هذه الفعاليات في جرش، على المسرح الجنوبي، والمسرح الشمالي، والساحة الرئيسة، ومسرح الصوت والضوء، ومسرح الشباب والإبداع (ارتيمس)، وشارع الأعمدة، وفي عمان بالمركز الثقافي الملكي، والمدرج الروماني، ومركز الحسين الثقافي، ومركز زها الثقافي، إضافة إلى فعاليات أخرى في عدد من المحافظات.

وأكد وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، مصطفى الرواشدة، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مهرجان جرش للثقافة والفنون، في حمل خطاب الأردن وموروثه الحضاري، والتعريف بالثقافة الوطنية، وتعزيز السياحة الثقافية، وإغناء السردية الوطنية، ومواصلة العمل من أجل المستقبل، وإعلاء قيم الريادة والإبداع. وقال في بيان صحافي، بمناسبة الإعلان عن فعاليات الدورة الـ (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون، إن تواصل المهرجان على مدى أربعة عقود، يعبّر عن الأساس المتين الذي قامت عليه مفردات المهرجان، بالالتزام بالثقافة الوطنية والفن الجاد، النابع من التراث الأصيل، والمنفتح على الإنسانية.