«إكسولا» و«دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية» يعلنان شراكة استراتيجية

أعلنت شركة «إكسولا»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارة الخاصة بصناعة الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع فرص الوصول التجاري للمطورين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات قمة «جيمز بيت 2026» التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وستجمع الشراكة بين البنية التحتية التجارية العالمية التي توفرها «إكسولا»، بما في ذلك متاجر البيع المباشر للمستهلكين، وأنظمة الدفع الذكية التي تدعم أكثر من 1000 وسيلة دفع عبر أكثر من 200 منطقة حول العالم، وبين جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق برنامج مشترك لتسريع نمو الاستوديوهات المتخصصة بتطوير الألعاب في دبي، بجانب إعداد دراسات ومؤشرات متخصصة حول سوق الألعاب الإلكترونية، وتطوير مسارات تعاون وفرص متبادلة للمطورين وقادة القطاع عبر شبكاتهما العالمية وفعالياتهما.

وقال ريتيس جوزيف يان، نائب الرئيس الأول للمبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية في «إكسولا»: «تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية اليوم تنافساً متزايداً بين الأسواق التي تستثمر بجدية في بناء البنية التحتية التجارية المناسبة. وقد اتخذت دبي خطوات مهمة في هذا الاتجاه دعماً لمستقبل القطاع. وتمثل هذه الشراكة فرصة لتحويل هذه الطموحات إلى فرص حقيقية ومستدامة للمطورين في دبي، وكذلك للاستوديوهات العالمية».

وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «تعكس هذه الشراكة بشكل مباشر رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية. وعبر توفير بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة داعمة، وشراكات استراتيجية، وفرص أوسع للوصول للأسواق، نسعى لتمكين المطورين بدبي والمنطقة من التوسع عالمياً. وتمثل الإمكانات التجارية والانتشار الدولي لـ«إكسولا» إضافة مهمة لدعم التوجه».

وقال بيركلي إيغينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في «إكسولا»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع أسواق الألعاب الإلكترونية نمواً على مستوى العالم، وتأتي دبي في قلب هذا النمو المتسارع».

ويأتي الإعلان عن الشراكة امتداداً للعلاقة المتنامية بين الجانبين، حيث شارك فيصل كاظم أيضاً بجلسة «الحالة العالمية لصناعة الألعاب» بقمة «جيمز بيت»، بجانب بيركلي إيغينز.