55 مبدعاً يوقّعون إصداراتهم في «العويس» احتفاء بـ«يوم الكاتب الإماراتي»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أول من أمس، حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2025 و2026)، بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، الذي يصادف 26 مايو من كل عام.

وضم الحدث مشاركة 55 كاتباً إماراتياً توافقاً مع العيد الوطني الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووسط حضور جماهيري كبير، ومع كتاب من مختلف الأجيال والتجارب الأدبية، احتفت مؤسسة العويس الثقافية بالحركة الأدبية في دولة الإمارات.

حضر الفعالية عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وخالد الزعابي، قنصل عام دولة الكويت، وشخصيات عامة وجمهور نوعي من المثقفين الإماراتيين والعرب.

وقال عبدالحميد أحمد: «إن تنظيم المؤسسة لفعالية يوم الكاتب الإماراتي بعد النجاحات التي حققتها الاحتفاليات السابقة خلال الأعوام الماضية، شجعنا على مواصلة هذه الاحتفالية مع الاعتناء أكثر بالنوعية وجدية الإصدارات، بهدف توفير منصة مباشرة للتواصل بين المؤلفين والقرّاء، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في المشهد الثقافي». وأضاف: «شهدنا خلال الأعوام الماضية زيادة في حركة التأليف، رافقها نشاط ملحوظ بالنشر، ما يعكس حيوية الساحة الثقافية في الدولة».