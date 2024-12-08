الحمر والسويدي يكملان عقد المتأهلين إلى الدور الثاني لبطولة فزاع لليولة

أكمل خليفة سيف الحمَر، وسلطان سعيد السويدي، عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجاءت الحلقة على مستوى عالي من التنافسية، عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع فرسان الميدان وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكاس فزاع الذهبي.

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب، قوياً تألق خلالها المشاركين وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق خليفة سيف الحمَر المركز الأول برصيد 85 علامة، ورافقه في التأهل سلطان سعيد السويدي وكلاهما من إمارة الفجيرة برصيد 55 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث عبد العزيز عادل الشحي من رأس الخيمة برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع راشد سلطان الرزي من عجمان برصيد 30 نقطة.

وانضم الحمَر و السويدي إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: زايد أحمد المري، عبد الله الفلاسي، خالد صالح المنهالي ، سعيد علي الكتبي، عبد الرحمن الزعابي، وسلطان الرزي الشامسي.

تطور مستدام

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تدريب وتهيئة اليويلة يعد أحد الجوانب الرئيسية التي يتم التركيز عليها لضمان تقديم مستوى متميز في مختلف تحديات البطولة، حيث يتم العمل مع مدربين متخصصين، لضمان تطوير مهارات المشاركين، فنحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من الاحترافية والتنظيم لواحدة من أعرق البطولات التراثية على مستوى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن توفير خيرة المدربين والمختصين للمشاركين في البطولة هو الذي ساهم في صقل مهارات اليويلة، وساعدهم في ذات الوقت في اكتشاف مواهب

جديدة لديهم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين، كما ساهم التدريب المستمر طوال أيام الأسبوع في الارتقاء بالحالتين الفنية والبدنية لليويلة، الأمر الذي جعلهم في تطور مستدام.

جاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة بعرض اليولة على إيقاع أغنية "ضرغام" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من: الحمَر والسويدي.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب كل من الشحي والحمَر والسويدي بشكل صحيح ليحصل جميعهم على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الشحي والرزي، ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الـ 15 علامة، كل من: الحمَر والشحي.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، استطاع كل من الحمَر والسويدي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق أيضًا الحمَر والسويدي ليكسب كل منهما 20 علامة.

الفنان عبد الله المستريح ضيف الحلقة الرابعة

حلّ الفنان عبد الله المستريح الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى في عام 2018، ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية " الخد الأشقر"، تعاون المستريح مع مجموعة من أهم الشعراء والموسيقيين على مستوى الدولة، مقدمًا مجموعة منوعة من الأغاني الإماراتية الأصيلة.

رقم قياسي

تمكن راشد سلطان الرزي في تحدي السباحة من قطع مسافة 25 متر، خلال زمن وقدره 14 ثانية فقط، وهو رقم قياسي لم يسبق لأحد في البطولة من تحقيقه.