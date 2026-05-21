«المسرح والناس».. حوارات تناقش قضايا الفنون الأدائية

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع مسرح دبي الوطني، سلسلة ندوات حوارية افتراضية بعنوان «المسرح والناس»، بهدف مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالفنون الأدائية، واستعراض التجارب الإبداعية التي تعكس ثراء المشهد الثقافي المحلي.

وشهدت السلسلة، التي حملت جلستها عنوان «اكتشاف المواهب»، وبثت عبر منصة «زووم»، وقدمها الإعلامي وصانع المحتوى عبدالله الشحي واستضاف خلالها الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، في نقاش تناول آليات اكتشاف المواهب داخل المجتمع المحلي، وأفضل السبل لتنميتها وتطويرها وصقل قدراتها، إلى جانب استعراض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى المبدعين واكتشافهم في مراحل مبكرة.

وسلط الدكتور حبيب غلوم الضوء على واقع أصحاب المواهب المسرحية في الدولة، والتحديات التي يواجهونها عند دخولهم المجال المسرحي. كما تناول مساهمات الفنانين الشباب في تقديم رؤى جديدة تعكس تطلعات المجتمع، وضرورة تحويل المسرح إلى مساحة مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية.

وأكد أهمية تحفيز الجيل الجديد على الانخراط في المسرح بوصفه منصة للتعبير عن الذات، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة أسهمت في تشجيع الآخرين على ملاحقة شغفهم. وتطرق الدكتور حبيب غلوم إلى تجربته المهنية في العمل بوزارة الثقافة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وأضاء على دور أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في تأهيل الشباب المسرحي. وأشار إلى أن إطلاق هيئة الثقافة والفنون في دبي ومسرح دبي الوطني لبرنامج «المسرح والناس»، يمثل خطوة مهمة لدعم الحراك المسرحي.

وأكدت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة، حرص الهيئة على رعاية أصحاب المواهب المسرحية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وتقديم أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في رفد الحركة المسرحية بطاقات شابة وواعدة قادرة على إثراء الحراك الثقافي، وحمل رسالة المسرح إلى الأجيال القادمة.