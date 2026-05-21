دبي في يونيو.. بانوراما الفنون والجمال

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج الأحداث لشهر يونيو المقبل، والذي يعزّز مشهد قطاع الترفيه المتنامي في دبي من خلال مجموعة متنوّعة من العروض والفعاليات، والأنشطة المجتمعية.

وتحتضن دبي عرض «رحلة عبر الزمن» 6 يونيو المقبل على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات.

وتستضيف «دبي أوبرا» عرض «إيما» الكوميدي بمشاركة «عمرو العسال» وذلك في 7 يونيو، ويقام حفل «سيمفوني روك هيتس» في اليوم نفسه على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات.

ويقدم علي قنديل أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية في العالم العربي عرضاً 12 يونيو على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات.

ويقام عرض The Naughty List على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 في 12 و13 يونيو، إذ تجمع هذه الأمسية بين العروض الترفيهية المباشرة وقائمة طعام فاخرة.

وتقام حفلات «كاندل لايت» في «مدينة جميرا» 13 يونيو، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أعمال موسيقية كلاسيكية رائعة وسط أجواء مذهلة بين آلاف الشموع التي تضيء المسرح. وتقدم مسرحية «هروب الأقزام العظيم» 13 و14 يونيو

على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2، ويزخر هذا العرض بالعديد من المواقف الممتعة والموسيقى المميّزة.

والجمهور في دبي على موعد مع أمسية عنوانها الضحك والأجواء المرحة، مع عودة «أنوبهاف سينغ باسي»، أحد أبرز نجوم الكوميديا وأكثرهم شهرةً في الهند إلى دبي، لتقديم عرضه الجديد «كيسيكو باتانا مات» الذي حقّق نجاحاً ملفتاً، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» في 20 يونيو. كما تنطلق مسرحية «الأم أوزّة» 19 يونيو وتستمر حتى 21 منه على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2.

ويقدم الكوميدي معصوم رجواني عرضاً 27 يونيو وذلك في «لايف@ بلاي باي هايف» في منطقة القوز الإبداعية بدبي.