مكتبة محمد بن راشد تناقش الوعي العاطفي للأطفال

استضافت مكتبة محمد بن راشد الجلسة الثالثة من سلسلة «الأسرة الواعية»، التي قدمتها المدربة جوسلين الشدياق تحت عنوان «طفولة بلا قيود عاطفية»، بحضور نخبة من المهتمين بالتربية والصحة النفسية وتنمية الأسرة. وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية بناء بيئة عاطفية آمنة للأطفال واليافعين، تقوم على فهم المشاعر والتعبير عنها بصورة صحية ومتوازنة، بما يعزز الصحة النفسية، ويسهم في تنمية شخصية أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية. وتناولت المدربة جوسلين الشدياق عدداً من المحاور المرتبطة بالوعي العاطفي لدى الأطفال واليافعين، موضحةً أن الحرية العاطفية لا تعني غياب القواعد أو التساهل التربوي، بل تعني تمكين الأبناء من التعبير عن مشاعرهم بحرية وأمان، دون خوف أو خجل، مع الحفاظ على الحدود السلوكية والمسؤولية.