«آرت دبي».. مبيعات قياسية وإشادات عالمية

اختتم «آرت دبي» نسخته العشرين التي نُظِّمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسط حضور جماهيري قياسي وإشادة واسعة. وسجّلت صالات العرض المشاركة مبيعات قوية على مدار أيام المعرض الأربعة، بحضور متاحف ومؤسسات ومقتنين بارزين من دبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وأقيمت الدورة العشرون من «آرت دبي» في مدينة جميرا خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو، احتفاءً بالفنانين وصالات العرض والمؤسسات التي لعبت أصواتها وأفكارها وممارساتها دوراً محورياً في مسيرة النمو غير المسبوق للصناعات الإبداعية في دولة الإمارات على مدى العقدين الماضيين. واستقطب الحدث أكثر من 25.000 زائر، محققاً رقماً قياسياً جديداً لأيام المعرض المفتوحة للجمهور، كما حظي بإشادة واسعة لدوره في تسليط الضوء على جيل جديد من المبدعين المقيمين في دولة الإمارات والاحتفاء بإبداعاتهم.

وتعد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الشريك الاستراتيجي للمعرض، فيما يُقام بالشراكة مع أ. ر. م القابضة. كما تشارك «هُنا»، المطوّر المتخصص في أنماط الحياة الثقافية، كشريك للمعرض، فيما احتضنت مدينة جميرا فعاليات «آرت دبي». ومن المقرر أن تقام نسخة «آرت دبي» 2027 في مدينة جميرا خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2027.

جهود جماعية كبيرة

وبهذه المناسبة، قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي»: «جسّدت هذه النسخة الخاصة من آرت دبي روح التعاون التي يقوم عليها المشهد الثقافي في دبي، وجاء نجاحها ثمرة جهود جماعية كبيرة شارك فيها الفنانون وصالات العرض والشركاء والمؤسسات الثقافية. وما شهدناه هذا الأسبوع يعكس حجم الحضور الذي باتت تتمتع به دبي على خريطة الفن العالمية، والدور الذي تؤديه الثقافة في تعزيز الحوار والتقارب بين المجتمعات».

وانطلقت هذه النسخة الخاصة من المعرض من دبي، مع ارتباط عميق بالمنطقة الممتدة حولها، لتواصل تأكيد مكانة الإمارة بوصفها المركز التجاري الأبرز للفنون في المنطقة، وتعكس أهمية المعرض ضمن المنظومة الثقافية. وامتدت العروض بين ممارسات فنية معاصرة وحديثة ورقمية، بمشاركة صالات عرض دولية دعمت المنطقة لعقود، إلى جانب صالات لعبت دوراً محورياً في تشكيل مشهدها الثقافي. وأشار المشاركون من صالات العرض إلى قوة مشهد الاقتناء المحلي والدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الفني في دبي.

إلى ذلك، قال فرانكو نويرو، مؤسس صالة «فرانكو نويرو» في تورينو: «منذ مشاركتنا الأولى في «آرت دبي» عام 2014، أدركنا حجم الحراك الفني الذي تشهده المنطقة، وما تتمتع به من فنانين استثنائيين ومشهد ثقافي يثمّن الاستثمار طويل الأمد. وقد شكّلت عودتنا هذا العام، رغم التحديات، تجربة استثنائية بكل المقاييس، وخاصة في ظل المستوى الرفيع من الوعي والخبرة الذي يتمتع به المقتنون في دبي».

وعلق تايمور غراهن، الذي افتتح صالته الفنية في دبي عام 2025: «شكّل «آرت دبي» هذا العام تجربة استثنائية بكل المقاييس. سعدنا بتقديم جناح فردي للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، وقد بيعت جميع الأعمال خلال الساعات الأولى من المعرض. كما سادت أجواء لافتة من التقارب والتواصل بين المشاركين من دبي والمنطقة، وكان من الرائع لقاء هذا العدد من الوجوه المألوفة مجدداً. وشهدنا اهتماماً كبيراً من مقتنين مقيمين في دبي ينتمون إلى جنسيات وخلفيات متنوعة، من الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وغيرها. وقدمت صالات العرض مشاركات رفيعة المستوى، فيما أظهرت دبي هذا الأسبوع حيويتها الاستثنائية ومكانتها المتنامية على الساحة الثقافية العالمية».

جمهور عالمي

وقالت مليحة طباري، مؤسسة «طباري آرت سبيس»: «يحتفل آرت دبي هذا العام بمرور عشرين عاماً على انطلاقه، ومن الصعب المبالغة في أهمية ذلك بالنسبة للمنطقة. فمنذ البدايات، لعب المعرض دوراً محورياً في منظومتنا الفنية، وأسهم في تقديم فنون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جمهور عالمي. تجاوزت المبيعات توقعاتنا، لكن ما لفتنا أكثر كان عمق التفاعل والانتباه الحقيقي الذي أبداه المقتنون والقيّمون والزوار تجاه الأعمال الفنية. وقد أتاح تنظيم المعرض مساحة حقيقية للحوار والتواصل والتأمل، وهي قيمة تعكس ما نجح فريق آرت دبي في بنائه على مدى السنوات الماضية».

وبدوره، قال محمد حافظ، الشريك المؤسس لـ«أثر جاليري»: «نشأ آرت دبي وأثر معاً. حيث بدأ الفنان رامي فاروق مسيرته مع النسخة الأولى من المعرض، وليعود اليوم في الذكرى العشرين من خلال عرض فردي يحمل عنوان إن شاء الله خير، وهو بمثابة تحية إلى دبي والمنطقة. ما بدأ كتجربة مشتركة لبناء منظومة فنية إقليمية، أصبح اليوم منصة عالمية. وتؤكد هذه النسخة الخاصة حقيقة واضحة، وهي أن المنطقة لم تعد على هامش المشهد الفني العالمي، بل أصبحت في قلبه. ونحن ممتنون لتحقيق دورة ناجحة جداً ولأن نكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة».