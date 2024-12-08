«قطرس» السبعينية.. أكبر أنثى طائر بري تضع صغيراً

وضعت «ويسدم»، أنثى طائر قطرس يتخطى عمرها 70 عاماً، بيضة في إحدى جزر المحيط الهادئ، ويُفترض أن تصبح أكبر طائر بري يضع صغيراً على الإطلاق، بحسب الهيئة الأمريكية لحماية الحياة البرية.

وأعلنت «فيش أند وايلدلايف سيرفيس» عن الخبر في منشور عبر فيسبوك، مرفقة إياه بصور ومقاطع فيديو لأنثى القطرس، إلى جانب شريكها الجديد. ويظهر الحيوانان في مقطع الفيديو بجانب البيضة، التي وضعت في 27 نوفمبر. وقال عالم الأحياء، جوناثان بليسنر «متفائلون بأن البيضة سوف تفقس».

في كل عام، تعود «ويسدم» إلى جزر ميدواي في وسط المحيط الهادئ شمالي هاواي، لوضع بيض والتعشيش. ويقدر العلماء أنها وضعت أكثر من 50 بيضة في حياتها. وسيصبح عمرها 74 عاماً على الأقل، بحلول نهاية الشهر، ما يجعلها أكبر طائر بري يُسجَّل على الإطلاق.