مطار ياباني يحاكي عوالم بوكيمون

يبدو أن شخصيات لعبة الفيديو الشهيرة «بوكيمون»، ستصبح حاضرة ومؤثرة في تفاصيل حياة المسافرين، وتضفي أجواء خاصة ضمن مطار ياباني، إذ أعلنت حكومة محافظة إيشيكاوا اليابانية، افتتاح أول مطار رسمي في العالم يحمل طابع ألعاب الفيديو الشهيرة «بوكيمون». ووفق «موقع 24»، قالت السلطات اليابانية إن مطار «نوتو ساتوياما»، سيُعاد افتتاحه يوم 7 يوليو المقبل، تحت الاسم الجديد «نوتو ساتوياما بوكيمون ويذ يو إيربورت»، ضمن تعاون يستمر حتى سبتمبر 2029، في إطار حملة «بوكيمون ويذ يو» الخيرية، التي تعمل على تقديم الدعم المجتمعي في مختلف أنحاء اليابان، وفقاً لـ «Quartz». وسيضم المطار 111 شخصية من عالم «بوكيمون»، إضافة إلى منتجات حصرية وتصميمات مستوحاة من السلسلة الشهيرة، فيما تشمل المشروعات المصاحبة في المنطقة، أغطية ملرافق تحمل رسومات «بوكيمون».