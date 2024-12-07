«بغداد للمسرح» يضيء الحياة الثلاثاء



تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح بعد غد الثلاثاء، تحت شعار «لأن المسرح يضيء الحياة»، بمشاركة عربية ودولية، تحت رعاية من رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني.

وستحمل الدورة الجديدة من المهرجان، الذي يقام بشراكة مع نقابة الفنانين العراقيين، اسم «دورة الراحل شفيق المهدي» تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تأسيس المهرجان ودعمه للفن المسرحي في العراق.

وكشف مدير قسم المسرح في دائرة المسرح والسينما المخرج حاتم عودة، أن عودة المهرجان تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين العراق والدول المشاركة، ويعدّ فرصة للاطلاع على تجارب مسرحية متنوعة من العالم العربي والدولي. مشيراً إلى أن الأعمال المشاركة تبلغ 20 عرضاً مسرحياً موزعة بين 5 أعمال عالمية و5 عربية، بالإضافة إلى 10 أعمال عراقية تعرض للمرة الأولى.

وأضاف مدير المهرجان الذي يبدأ من مسارين الأول المسار الدولي ويتكون من تسع دول هي إيران– إيطاليا – المغرب –الأردن – تونس – تركيا – الكويت. والثاني مسار المسرح العراقي ويتكون من عشرة عروض مسرحية بتجارب متعددة من تجارب المسرح الشعبي وتجارب الرقص الدرامي وتجارب المسرح المستقل وتجارب مسرح الهواة وعروض من الريبرتوار المسرحي العراقي.

وتتنافس عروض المسارين على خمس جوائز لكل منهما هي: جائزة أفضل تمثيل رجالي- جائزة أفضل تمثيل نسائي- جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل سينوغراف – جائزة أفضل عرض، ستكون الجوائز متشابهة في المسارين من حيث التقدير المالي أو درع الجائزة، حيث يحكّم المهرجان لجنتا تحكيم مكونتان من خمسة أشخاص لكل لجنة.

وعلى مدار عدة أيام سيستمتع جمهور الفن الرابع بعروض مسرحية متنوّعة تتناول مواضيع اجتماعية وثقافية وإنسانية، بالإضافة إلى تكريم الراحلين والمبدعين في مجال المسرح، وخلق حالة من التواصل الفني بين الفرق المسرحية والجمهور العراقي من خلال أعمال تسلط الضوء على قضايا مختلفة وتجمع بين الفن والتراث والتجديد المسرحي.