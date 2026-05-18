لطيفة بنت محمد: المتاحف مساحات للحوار والتواصل الإنساني في عصر الضجيج

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام، أن أهمية المتاحف لا تقتصر على كونها حاضنات للتاريخ والثقافة فحسب، بل تمتد لتكون مساحات تُعزّز التواصل الإنساني وسط الضجيج. وقالت: «يعكس شعار اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام «المتاحف تُوحّد عالماً منقسماً» واقعنا الفعلي اليوم.

فالمتاحف تدعونا للتأمّل وفهم الاختلافات فيما بيننا، وتحويلها إلى مساحة للحوار والتقارب، وتذكّرنا بأن الثقافة كانت دائماً الجسر الذي يُقرّب المسافات، ويساعدنا على فهم بعضنا البعض، ويسهم في بناء روابط عابرة للزمن والحدود الجغرافية».

وأضافت سموها: «وفي دبي، المدينة التي تشكّلت هويّتها من تنوّع الثقافات والخبرات الإنسانية، تؤدي المتاحف دوراً مهماً في تعزيز هذا الشعور بالترابط الإنساني، وفي بناء مساحات يلتف فيها الناس حول الثقافة والفنون والذاكرة المشتركة، وبينما نمضي نحو المستقبل، تذكّرنا المتاحف بأنّ التقدّم الحقيقي لا ينبغي أن يأتي على حساب الذاكرة أو الهوية، وأنّ المجتمعات الأقوى هي تلك التي تتمسّك بقيمها، مع الانفتاح بثقة على الثقافات والتجارب المختلفة».