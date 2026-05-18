«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق «الحضارة الإسلامية في صقلية»

ضمن مشاركتها في معرض تورينو الدولي للكتاب في إيطاليا، أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة النسخة الإيطالية من موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»، التي تُعد عملاً مرجعياً شاملاً يوثق الوجود العربي الإسلامي في جزيرة صقلية. وتقدِّم المؤسَّسة خلال المعرض المجلدين الأول والثاني من الموسوعة.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إطلاق النسخة الإيطالية من الموسوعة، يُمثل خطوة نوعية ضمن جهود المؤسَّسة لتعزيز الوعي العالمي بالإسهامات الحضارية العربية والإسلامية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تؤكِّد دائماً أن المعرفة استثمار في المستقبل، وأن بناء الجسور بين الحضارات والثقافات يمثِّل ضرورة إنسانية.

ونظَّمت المؤسَّسة ندوة بعنوان «الحضارة الإسلامية في صقلية»، في دار الحكمة بمدينة تورينو الإيطالية. وشارك في الندوة جمال بن حويرب، ود. وائل فاروق مدير المعهد الثقافي العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، ود. لوكا باتريسي من جامعة تورينو، ود. جوزيف ماندالا من جامعة ميلانو.