مقر المؤثرين يستعرض إنجازاته في «كان ليونز للإبداع»

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن مشاركته في مهرجان كان ليونز للإبداع 2025، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الإعلام والإعلان والتسويق وصناعة المحتوى والابتكار الإبداعي والذي يُعقد سنوياً في مدينة كان بفرنسا، وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة تمكّن المقر من استعراض الإنجازات التي حققها في أقل من عام على انطلاقته، وتعزز مكانته كمنصة عالمية لصناعة المحتوى، تستقطب صناع المحتوى والمؤثرين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

200 مليون متابع

واستقطب جناح مقر المؤثرين في مهرجان كان ليونز الدولي أكثر من 100 من صناع محتوى ومسؤول من كبرى العلامات التجارية العالمية المشاركة في المهرجان، والذين يحظون بأكثر من 200 مليون متابع عبر منصاتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أهم المؤثرين العالميين الذين استضافهم جناح المقر، آدم دبليو، ودرو بينسكي، ويوليوس دين، ولوجان سفيود، وماي نغوين، ولينغ آند لامب، وأحمد الغندور، وعمر فاروق، وهيفاء بسيسو، ومن أبرز ممثلي العلامات التجارية العالمية الذين زاروا المقر، مسؤولو فوربس، وتيك توك، ووايد فيجين، وبوبليفاير، وتوبيفيلتر، وفافيكون، وغيرهم.

حوارات ثرية

وشارك فريق مقر المؤثرين في العديد من الحوارات الثرية، والفعاليات والتجارب والعروض الحية التي تقدم أحدث الرؤى وأفضل الممارسات العالمية، وتسلط الضوء على المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام الجديد العالمي، ويطلع على الابتكارات التقنية والإبداعية التي ترسم معالم مستقبل صناعة المحتوى الهادف.

وبحث مع رواد الأعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركين في المهرجان، سبل دعم وتمكين صناع المحتوى والمؤثرين الموهوبين، ويعمل على تأسيس شراكات جديدة لدعم الإبداع وصناعة المحتوى مع كبرى شركات الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية، وتمكنه من تبادل الخبرات والآراء والتجارب واستشراف مستقبل القطاع الذي يشهد تطورات متسارعة.

وناقش الفريق القضايا والفرص التي ترسم معالم مستقبل صناعة الإعلام والإبداع، وكيفية استغلالها من خلال تقنيات صناعة المحتوى المبتكرة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها في تقديم محتوى هادف.

سجل حافل بالنجاحات

وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن مشاركة مقر المؤثرين في مهرجان كان ليونز الإبداعي تعزز مكانة المقر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبرز دوره كمنصة عالمية تجمع صناع المحتوى والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت: يعتبر مهرجان كان ليونز للإبداع فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي حققها مقر المؤثرين منذ انطلاقته، كما أنه يمنحنا الفرصة لنستعرض مساهمتنا في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية التي عقدناها، وسنقوم باستغلال فرصة تواجدنا في المهرجان للإعلان عن مخططاتنا المستقبلية واستراتيجيتنا للنمو والتوسع.

وأضافت: «نتطلع إلى الاستفادة من سجل مهرجان كان ليونز الإبداعي الحافل بالنجاحات، ومن خبرات كبرى الشركات الإعلامية العالمية، والتعلم من أفضل الحملات الإبداعية حول العالم، لتطوير برامج تدريبية ابتكارية تسهم في تطوير أداء صناع المحتوى والمؤثرين لتقديم محتوى مبدع وهادف يقرب بين الشعوب وينشر الإيجابية في المجتمعات».

حدث عالمي مرموق

ويعد مهرجان كان ليونز للإبداع، المهرجان الأول في صناعة الإعلام والإبداع، ويشكل منصة شاملة تضم مختلف عناصر منظومة الإبداع، ويقام سنوياً في قصر المهرجانات والمؤتمرات بمدينة كان الفرنسية، ويعد المهرجان حدثاً عالمياً مرموقاً ووجهة رئيسية للتميز الإبداعي، ويشارك فيه نخبة من العاملين في مجال الإعلام والتسويق والاتصالات الإبداعية وغيرها.