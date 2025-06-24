الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع اتفاقية مع «نسيج» و«كلاريفيت»

وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركتي «نسيج» و«كلاريفيت» اتفاقاً لإطلاق مشروع متكامل لبناء مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها. جرى توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية لتوريد الكتب بلغات عديدة وفي موضوعات مختارة بما يتوافق مع استراتيجية بناء مقتنيات المكتبة الوطنية، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية لإتاحتها بسرعة وحرفية عالية على أفضل المنصات الرقمية.

وقال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يمثل هذا المشروع رافعة استراتيجية لتفعيل الأدوار الوطنية المنوطة بالمكتبة، وفي مقدمتها دعم الإنتاج الفكري الوطني وحفظه وتنظيمه، وتوفير بيئة معلوماتية وبحثية داعمة للثقافة وصنع القرار، كما يُسهم في ترسيخ موقع المكتبة الوطنية كمصدر موثوق للمعلومة، وركيزة لحفظ الذاكرة المؤسسية والمعرفية للدولة. وأعرب عن تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون له أثره الكبير في تحديث وتوسيع مجموعات المكتبة وتعزيز الوصول إلى المعرفة بما يواكب التغيرات الثقافية والعلمية العالمية.