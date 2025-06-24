«أويسيس» من الصراع إلى جني الأموال

يُتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية إيرادات الحفلات التي يُحييها رُكنا فرقة البوب البريطانية الشهيرة «أويسيس» الأخوان ليام ونويل غالاغر اعتباراً من 4 يوليو المقبل، بعد 15 عاماً من انفصالهما المدوّي، لكنّ الرقم يبقى بعيداً طبعاً عن المداخيل القياسية للنجمة تايلور سويفت.

ومنذ الإعلان عن «جولة عودة» للفنانين والتي ستكون حفلة الرابع من يوليو المقبل في كارديف أولى محطاتها، أشارت الصحافة البريطانية إلى أن كلاً من الشقيقين سيحصل على 50 مليون جنيه استرليني (68 مليون دولار) لِطيّ صفحة 15 عاماً من الخلافات. وأفادت دراسة أجراها بنك «باركليز» بأن نحو 1,4 مليون تذكرة بيعت في المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها 240 مليون جنيه استرليني. وليست هذه المحصلة سوى أول الغيث، إذ إن الحفلات الأربع والعشرين المقررة إقامتها للفرقة خارج المملكة المتحدة (في أمريكا وآسيا وأوقيانيا) ستزيد الحجم الإجمالي للإيرادات.

ورغم كون هذا الرقم مرتفعاً، إلا أن هذه الجولة لا تزال بعيدة عن منافسة جولة تايلور سويفت «إيراس تور»، التي حققت مبيعات تذاكرها وحدها 2,2 مليار دولار، وفقاً لمجلة «بولستار» المتخصصة.