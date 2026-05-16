مكتبة محمد بن راشد تحتفي بــ«يوم الكاتب الإماراتي» 22 الجاري

في إطار جهودها الرامية إلى دعم الحركة الأدبية المحلية، وتسليط الضوء على المنجز الثقافي الوطني، تحتفي مكتبة محمد بن راشد في 22 مايو الجاري بـ«يوم الكاتب الإماراتي»، عبر برنامج ثقافي متكامل، يجمع نخبة من الأدباء والكتّاب والمبدعين والمؤسسات الثقافية الوطنية، ويضم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، والمعارض التفاعلية.

وينطلق البرنامج مع جلسة بعنوان «الصوت الإماراتي في المشهد الثقافي العالمي نماذج من جائزة الشيخ زايد للكتاب»، بمشاركة نخبة من المتحدثين من مركز أبوظبي للغة العربية. وتناقش الجلسة حضور الكاتب الإماراتي في المشهد الإعلامي والثقافي المعاصر، ودور المنصات الإعلامية في إبراز الإبداع المحلي.كما يشهد اليوم جلسة بعنوان «رعاية الكاتب: برنامج قلم للكتابة الإبداعية نموذجاً»، والتي تسلط الضوء على دور المؤسسات المحلية في رعاية وتمكين الكاتب الإماراتي مع إبراز تجربة المشاركين في برنامج قلم للكتابة الإبداعية، الذي خصصه مركز أبوظبي للغة العربية، لرعاية الكُتّاب الإماراتيين، وتطوير أعمال أدبية مؤثرة، بالإضافة لسبل دعم الأصوات الجديدة وتمكينهم.

كما تنظم المكتبة جلسة عصف ذهني بعنوان «مستقبل الأدب الإماراتي»، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، لمناقشة التحولات، التي يشهدها المشهد الأدبي المحلي، واستشراف آفاق الكتابة الإماراتية في ظل التطور الرقمي، وتغيّر اهتمامات الأجيال الجديدة. وبالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات سيقام حفل تكريم الفائزين في جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، احتفاء بالتجارب الأدبية الشابة، وتحفيزاً للحراك القصصي في دولة الإمارات.

تجارب ثقافية ملهمة

وفي الجانب المسرحي تتضمن الفعاليات جلسة حوارية بعنوان «الكتابة المسرحية بين الفكرة والأداء»، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، والتي تركز على خصوصية النص المسرحي وعلاقته بالعرض والأداء الفني، فيما يشارك صندوق الوطن بجلسة «أصوات من المشهد الثقافي الإماراتي»، التي تسلط الضوء على تجارب ثقافية ملهمة، شكلت ملامح المشهد الإبداعي المحلي.

ويواكب البرنامج مجموعة من ورش العمل المتخصصة، تشمل ورشة «الكاتب الصغير»، التي تقدمها الكاتبة الإماراتية ريم القرق، وورشة «الخط العربي»، بالتعاون مع الخطاط علي الحمادي، إضافة إلى ورشة «فن التذهيب»، التي تقدمها هيئة الشارقة للمتاحف، بهدف تعريف الزوار بالفنون التراثية المرتبطة بالمخطوطات والهوية البصرية العربية.

وتخصص المكتبة مساحة للمعارض الثقافية المصاحبة، من أبرزها معرض «الخط العربي»، ومجلة «حروف عربية»، الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مع عرض عدد من مجلة «كتاب» الصادر عن هيئة الشارقة للكتاب.

كما تشهد الفعاليات استضافة عدد من الكتّاب الإماراتيين ضمن «المكتبة البشرية»، بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، حيث يلتقي الجمهور بالمبدعين في حوارات مباشرة وتفاعلية، إضافة إلى معرض كتب يضم إصدارات إماراتية متنوعة، بالتعاون مع عدد من دور النشر المحلية.

ويعكس هذا الاحتفاء التزام مكتبة محمد بن راشد بدورها الثقافي والمعرفي في دعم الأدب الإماراتي، وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي محلياً وعربياً، وترسيخ القراءة والإبداع جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية الوطنية.